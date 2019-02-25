Из-за путаницы в документах 93-летнего омича исключили из списка ветеранов

В этом году День защитника Отечества для 93-летнего Курмангали Басарова получился грустным. Дедушка весь праздник прождал, что его, как обычно, придут поздравлять из мэрии. Но гости так и не появились. Оказалось, о человеке просто забыли из-за неразберихи в документах. Но и это не самое важное.

- Сейчас у дедушки есть только корочка, что он - инвалид, но заболевание приобрел уже в мирной жизни, - рассказала «Комсомолке» его внучка Динара Басарова. - Доказать, что он ветеран Великой Отечественной войны не может. А значит - и претендовать на льготы. Даже очки ему приходится покупать за свой счет. Я уже не говорю про операцию на глаза, на которую он вроде бы имеет право и которая сильно бы облегчила ему жизнь. Но из всех инстанций приходят отписки, суть которых сводится к фразе: «Не положено!».

Сейчас дедушка ютится в частном доме у своего сына на 22-й Рабочей. Кроме него там живут еще шесть человек. Но получить хотя бы старости лет собственное благоустроенное жилье фронтовик пока даже не мечтает.

Еще в 2015 году к делу подключилась Центральная военная прокуратура. Там выяснили, что Басаров действительно служил - во время войны он был воздушным стрелком. В ведомстве постановили оперативно исправить недоразумение с его документами.

- В 1943 году при отправке в армию из военного комиссариата в некоторых документах его записали под разными именами – без учета особенностей казахского происхождения. Не владея на тот момент русским языком, заявитель оставил этот факт без внимания. Кроме того, большинство документов, подтверждавших его участие в войне, были утрачены, либо содержали противоречивые сведения, - говорится в решении Центральной военной прокуратуры. - Благодаря усилиям военных прокуроров удалось восстановить все необходимые сведения, достаточные для признания Курмангали Басарова ветераном Великой Отечественной войны и выдачи ему удостоверения.

Парадокс-то в том, что решение о восстановлении его в списке ветеранов есть, но спустя четыре года фактически в жизни Курмангали Басарова ничего не изменилось. И дождется ли он когда-нибудь восстановления в правах, пока не понятно.

ОФИЦИАЛЬНО

«После переезда из Ленинского округа в Октябрьский, близкие ветерана не сообщили о смене адреса»

Пресс-служба мэрии города Омска:

- Ситуация вокруг ветерана Великой Отечественной войны Курмангали Басарова вошла в логическое русло. Как оказалось, после переезда из Ленинского округа в Октябрьский, близкие ветерана не сообщили о смене адреса, в связи с чем корреспонденция, предназначенная дедушке, до него не доходила. По этой же причине ветерана не могли навестить сотрудники администрации округа, члены местного КТОСа. Сегодня, 25 февраля, представители департамента общественных отношений и социальной политики администрации города Омска вместе с председателем КТОСа «Рубин» встретились с семьей Курмангали Басарова, чтобы поздравить его с Днем защитника Отечества и вручить памятный подарок. Семья Басаровых встретила гостей радушно. Сам ветеран, несмотря на очень почтенный возраст, пребывал в бодром расположении духа. Особо отметим, что все положенные от государства выплаты и льготы ветеран получал в обычном режиме.