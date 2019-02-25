Глава аварийной службы Омска об обрушившемся потолке в квартирах: «Мы не обязаны предоставлять другое жилье»

ЧП произошло практически в центре города - в районе городка Водников. В двухэтажном доме на Красном Пути, 129 сразу в двух квартирах на втором этаже обрушился потолок. На место экстренно выехали сотрудники МЧС. Но так как угрозы жизни людей не было, происшествием начали заниматься в Единой диспетчерской службе города.

- Потолочное перекрытие обрушилось в одной из квартир, - рассказал начальник ЕГДС Федор Бледнов. - Все произошло в районе кухни. Хозяева жилья в этот момент находились в спальне и не пострадали. Сейчас наши сотрудники проводят экспертизу, по результатам которой можно будет понять, почему все произошло.

- А люди где сейчас находятся, им предоставили какое-то жилье.

- Мэрия не обязана им ничего предоставлять, это не муниципальное жилье, квартира приватизирована. Насколько я знаю, он сейчас находятся у знакомых.

- Люди вернутся в квартиру после ремонта? Дом сейчас не признан аварийным?

- Нет, это не аварийный дом. Ремонт обяжут провести подрядную организацию, по вине которой произошло обрушение.

А вот в управляющей компании «Прогресс» рассказали, что потолок обрушился и в соседней квартире. Более того, владелица уже несколько лет судится с подрядной организацией, делавшей капремонт дома.

- Мы сразу же выехали на место, - рассказала замдиректора УК «Прогресс» Татьяна Кудряшова. - Фото действительно выглядят устрашающе. Скорее всего, виной случившемуся нарушения при ремонте кровли, который в 2017 году проводила организация «Монтажстройсервис». Дело в том, дом на Красном Пути, 129 небольшой, жители бы не собрали нужную сумму, поэтому средства выделялись из общего котла. Собственники напрямую заключали договор с Фондом капремонта. Там и выбрали этого подрядчика. Уже во время работ было ЧП - рабочие уронили балку и сорвали на чердаке кран с горячей водой.

Кипятком залило весь дом до первого этажа. Особенно пострадала квартира № 3 на втором этаже. Владелица жилья попыталась урегулировать конфликт с подрядчиком мирно. но тот в качестве компенсации предложил ей 15 тысяч рублей. Женщина заказала независимую экспертизу, по которой причиненный жилью ущерб оценили уже в 600 тысяч рублей. С этими документами женщина обратилась в Куйбышевский суд. И буквально на днях по этому делу должны были вынести решение. Но произошла новая авария, которая чуть не стоила ей жизни.

- Пока о результатах говорить рано. Но во время работ по капремонту, было сразу несколько подтоплений. Потолки в этом доме деревянные. Скорее всего, от сырости старые перекрытия прогнили - и вот результат. Не исключено, что теперь придется проводить экспертизу по всему дому.