2019-02-20T09:56:38+03:00
Общество

Прокуратура признала незаконной продажу электронных проездных в Омске

В ведомстве считают: это навязывание услуги и требуют исправить нарушение
Станислав МУХИН
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Прокуратура признала незаконной продажу электронных проездных в Омске.Прокуратура признала незаконной продажу электронных проездных в Омске.Фото: vk.com
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Омичей продолжает будоражить транспортная реформа. С января проезд за наличные подорожал до 30 рублей. Правда, власти оправдывались в начале года: хотите ездить по 25 рублей, покупайте электронные проездные. Пластик, на который нужно зачислять средства в киосках стоит 50-100 рублей. Есть два но: в январе и начале февраля их невозможно было купить. Жители штурмовали павильоны по продаже проездных. Стоять в очередях за ними приходилось часами. А с 11 февраля частные перевозчики отказались возить пассажиров по безлимитному проездному, хотя власти обещали, что газелисты будут их принимать. Предприниматели заявили: им это невыгодно.

На фоне этой неразберихи сибиряки стали массово жаловаться. Прокуратура месяц назад объявила о проверке, и накануне озвучили ее результаты. Главный вывод силовиков: продажа электронных проездных пассажирам признана незаконной. Есть вопросы у прокуратуры и к муниципальному предприятию «Пассажирсервис» - почему у них монопольное право продавать этот пластик.

- Мы считаем, что продажа этих карточек за 50 - 100 рублей, то есть подключение к возможности получить услугу проезда электронным способом - это нарушение и навязывание услуги, - объяснил "Комсомолке" старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Павленко.

На наш вопрос, как это исправить, представитель прокуратуры ответил:

- Должны ли проездные продаваться бесплатно? Наша задача выявить нарушение закона и добиться его устранения. Дальше решения, как это сделать, должна принимать администрация. Возможно, карточки правильнее продавать уже с этим балансом в 50-100 рублей, которые платят при покупке пассажиры.

- Верно мы понимаем, что прокуратура не имеет ничего против самой системы электронных расчетов в транспорте? Когда наличными проезд дороже на 5 рублей...

- Этот вопрос все же не в нашей компетенции, а относится больше к работе УФАС, РЭК, Роспотребнадзора. Им мы уже направили запросы и материалы. Мы не нашли в законах запретов на разную стоимость услуги в зависимости от способа ее оплаты, - ответили нам в прокуратуре.

В ведомстве также пояснили, что неразберихой с проездными в маршрутках не занимались, так как по закону частные перевозчики вообще не обязаны вводить у себя электронные платежи и могут устанавливать любую стоимость билета. Прокуратура направила представление мэру Омска Оксане Фадиной. Теперь у мэрии месяц на реакцию. В противном случае силовики готовы пойти в суд.

- В любом случае мы будет встречаться с департаментом, обсуждать пути устранения нарушений. Если из их ответов мы поймем, что ничего предприниматься не будет и все останется по-прежнему, то через месяц готовы пойти в суд, - уточнили в прокуратуре.

ОФИЦИАЛЬНО

«Внедрение нового всегда вызывает сложности, но мы готовим изменения»

- Внедрение чего-то нового вызывает определенные сложности в любой сфере. Система муниципального транспорта столкнулась с ними в начале года, но сегодня практически все технические аспекты перехода на новую систему оплаты проезда — урегулированы, - ответили на претензии прокуратуры в администрации Омска. - Муниципальный пассажирский транспорт укомплектован терминалами, работает система взаимодействия со Сбербанком, дефицита транспортных карт нет. Что касается монополии МП «Пассажирсервис», то, поскольку вся его деятельность направлена на развитие именно муниципального пассажирского транспорта, мы противоречий не видим. Частники интегрируются в нашу систему на добровольной основе. В принципе, никто не мешает им создать свою систему или несколько таких. Да, есть несколько моментов, связанных с местным законодательством, но мы уже готовим изменения, которые позволят снять и этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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