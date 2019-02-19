Омичка, дочери которой школьник выжимал тряпки в еду: В иске к его родителям осознанно не указала сумму

Продолжение получила история, случившаяся в Марьяновской школе. Шумиха началась после ролика старшеклассников, который они выложили в социальные сети. На мерзком видео дежурившие ученики в школьной столовой выжимают тряпки в еду маленькой Маши, пока она этого не видит. А потом под смех и шутки снимают, как она это ест.

После просмотра ролика девочке стало плохо: ее рвало, несколько дней она отказывалась ходить на уроки. Педагоги же настаивают, что видео – монтаж и никто не выжимал помои в еду ребенка. Однако мама Маши Ольга Радько в это не верит. Она убеждена: старшеклассник, затеявший это издевательство, не раскаялся в содеянном. После шумихи, кстати, его перевели в местный специальный интернат. Но Ольга Радько не оставляет попыток наказать подростка. Требования мамы обиженной девочки завести уголовное дело на школьника, закончились ничем. Ему еще нет 14 лет.

- Тогда я подала иск на родителей этого ребенка. Сумму моральной компенсации не стала указывать осознанно – чтобы потом не было разговоров, что я хочу заработать денег на этой истории. Пусть суд решит на свое усмотрение, - рассказала «Комсомолке» мама девочки.

По ее словам, за все это время перед Машей никто так и не извинился. Девочка же три недели отходила от этой истории.

- Единственный, кто пришел к нам, это папа девочки, которая снимала тот мерзкий ролик. Он извинился перед нами, но был без дочери почему-то. Сказал, что заплатит нам, но потом история сошла на нет, – говорит Ольга Радько.

По ее словам, старшеклассник, выжимавший тряпки, сильно стесняется того, что учится теперь в интернате. Другим в интернете он рассказывает, что якобы переехал в другой район и ходит в местную школу.