«Не верю, что она ушла из жизни из-за хищений на работе»: Пропавшую омичку нашли мертвой в чужой квартире

Напомним, близкие 46-летней омички Елены Маляка забили тревогу в тот же день, как она пропала. Женщина безумно любила своего 21-летнего сына и просто не могла без уважительных причин заставить его волноваться. А тут просто перестала выходить на связь. Просто утром вышла на работу в районе цирка. Еще больше родных напугало то, что выяснилось уже вечером - с собой женщина зачем-то взяла спортивную сумку с вещами.

В тот же день Елену объявили в розыск. К делу подключились и волонтеры. Неравнодушные люди до последнего надеялись - листовки с ориентировкой пропавшей раздавали по всему городу.

Тем временем, близкие обзванивали больницы - безрезультатно. Переживали, что женщине могло внезапно стать плохо где-нибудь на улице. Реальность оказалась страшнее и неожиданнее всех их предположений. Спустя три дня тело Елены нашли на съемной квартире. По предварительной версии, она специально арендовала жилье, чтобы там свести счеты с жизнью. У себя дома она этого делать не стала из сострадания к родным - чтобы сын и пожилые родители не испугались увиденного.

Рядом с ней нашли предсмертную записку, где она объясняет, что решилась на такой шаг добровольно, не найдя другого выхода.

Пока главная версия случившегося - Елена покончила с собой из-за финансовых трудностей. Вроде бы ее даже обвинили в хищении на работе. Но коллега женщины отказывается в это верить - как и часто бывает в таких случаях с близкими людьми.

- Елена мне была как мама! Она из тех людей, с которым поговоришь, поделишься чем-то и становится легче. Всех вокруг заряжала оптимизмом, - рассказала «Комсомолке» Ксения. - Больше 13 лет работала менеджером по оптовым продажам, в компании, которая торгует электроинструментами. И за все это время к ней не было никаких вопросов.

- В последнее время она не выглядела расстроенной?

- Сейчас как раз не сезон, сильный спад продаж. Вероятно, были финансовые трудности. Но это случается всегда и у всех каждый год. Поверить, что она покончила с собой из-за этого, а тем более из-за хищения не могу! Она была мудрая, самодостаточная женщина. Умела зарабатывать и умела экономить, если это понадобится. К тому же должность у нее была не руководящая - что она там могла похитить?!

Тем временем, в региональном Следственном комитете сейчас уже разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Окончательный вывод можно будет сделать только по окончании проверки.