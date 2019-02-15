2019-02-15T20:43:40+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП под Омском с тремя погибшими: КамАЗ протаранил легковушку

Все случилось на "трассе смерти"
Станислав МУХИН
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ФОТО: предоставлено очевидцемФОТО: предоставлено очевидцемФото: другой источник.
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Очередная жуткая авария произошла поздно вечером пятницы на "дороге смерти". На 585 километре трассы Омск-Тюмень столкнулись две машины. На огромной скорости КамАЗ влетел в "Тойоту". От сильнейшего удара легковушка превратилась в груду металла. Шансов выжить у находившихся в салоне не было. Авария унесла жизни молодой семьи. Женщина и мужчина погибли на месте. Подросток 13 лет был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако позже мальчик скончался, неприходя в сознание. В больнице оказался и водитель грузовика.

- 46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по автодороге «Тюмень - Омск» в направлении города Омска, в районе 582 км допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «КамАЗ», - уточнили подробности жуткой аварии "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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