Жуткое ДТП под Омском с тремя погибшими: КамАЗ протаранил легковушку

Очередная жуткая авария произошла поздно вечером пятницы на "дороге смерти". На 585 километре трассы Омск-Тюмень столкнулись две машины. На огромной скорости КамАЗ влетел в "Тойоту". От сильнейшего удара легковушка превратилась в груду металла. Шансов выжить у находившихся в салоне не было. Авария унесла жизни молодой семьи. Женщина и мужчина погибли на месте. Подросток 13 лет был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако позже мальчик скончался, неприходя в сознание. В больнице оказался и водитель грузовика.

- 46-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по автодороге «Тюмень - Омск» в направлении города Омска, в районе 582 км допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «КамАЗ», - уточнили подробности жуткой аварии "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.