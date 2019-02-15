Полиграфолог: Чаще всего омичи хотят знать, была ли измена, но в 80% случаев подозрения напрасны

В Омске набирает популярность услуга проверки на полиграфе. Буквально за год в городе появились десятки фирм, предлагающие узнать ответы на свои вопросы с помощью детектора лжи. Интернет пестрит объявлениями, и, похоже, спрос на услугу стоимостью всего в 3-4 тысячи есть.

«МУЖ РИСУЕТ В ГОЛОВЕ, ЧТО У ЖЕНЫ 20 АРМЯН, А ОНА НЕВИНОВАТА»

Мы попытались подробнее узнать у полиграфологов, с какими историями обращаются омичи. Но наткнулись буквально на стену:

- Вся информация – конфиденциальна. Мы не рассказываем ничего о наших клиентах и их частной жизни, - как под копирку ответили нам сразу в нескольких фирмах.

Пришлось действовать хитрее и принять на себя роль клиента. По легенде я – обманутый муж-параноик. Подозреваю супругу в неверности, и звонок специалисту мне дается с трудом.

- Мне товарищ дал ваш номер… вы будете проводить исследование? – начал я, картинно подбирать слова.

- Вы по полиграфу же? – ответили на другом

- Да… у меня проблема интимная.

- Я понимаю. Что случилось?

- С женой у меня проблемы. Дело в неверности.

- Кого проверять будем – вас или ее.

- Меня? Да вы что – я порядочный и верный муж. А вот в супруге засомневался. Можем мы такое проверить?

- Вы не переживайте, – видимо, играл я убедительно, потому что специалист принялся меня успокаивать. – Я вам так скажу: 80-85% проверок у нас – это супружеские измены. И чаще всего, кстати, подозревают мужчин.

- Да вы что? А как же по исходам? Что чаще – да или нет?

- Вы знаете, чаще всего подозрения второй половинки бывают беспочвенны. Только в 2 случаях из 10 подтверждаются случаи измены.

- Хотелось бы и мне попасть в эти 80%...

- Все будет хорошо. Иногда людям просто надо пойти на это. Когда все заканчивается, они обнимаются, поплачут и счастливые уходят. Говорят, если бы не прошли детектор, точно развелись бы. Дескать, муж сидел и рисовал себе в голове, что у его жены 20 армян. Ну это я утрирую.

- С другой стороны, а если полиграф покажет, что ничего не было, как жить дальше тогда? Доверия вроде бы как уже и нет…

- И такая проблема есть. У некоторых пар потом начинается охлаждение в семье… Каждый переживает эту ситуацию, и отношения обостряются. Но мы наших клиентов не бросаем, у нас есть психотерапевт, который индивидуально будет работать с вами. Каким-то парам нужен месяц-два, чтобы преодолеть этот кризис, даже если измена не подтвердилась.

«У НАС ЕСТЬ ВРАЧ, ЕСЛИ КЛИЕНТАМ СТАНЕТ ПЛОХО»

- Я смогу присутствовать, когда она будет отвечать на вопросы?

- Можете, но нежелательно. Супруга начнет лишний раз дергаться, это может сказаться на показателях детектора. Лучше вам побыть в комнате, пока жене будут цеплять датчики. А потом вы выйдете.

- А если вы договоритесь с ней? Я вот за это еще переживаю, - честно признался я.

- Тааак, - понимающе протянул специалист. – И такое бывает, конечно, в нашей практике.

- Предлагали вам деньги?

- Было пару раз. Но не в момент проверки, а уже после прохождения детектора. Звонила девушка и предлагала за вознаграждение скорректировать результат полиграфа. Но, сами понимаете, за 3-5 тысяч… зачем мне порочить свою репутацию… это же потом пойдет сарафанное радио.

- Вот ведь какая… - тут я искренне ругнулся. – Ну это вы так про 3-5 тысяч говорите. А у нас состоятельная семья… Я боюсь, что жена вам предложит не 5 и даже не 10 тысяч. Все-таки на кону наша судьба.

- Понимаю. Давайте тогда поступим так: вы присутствуете на предварительной беседе с женой, а потом выходите в коридор. Но дверь оставляем приоткрытой, чтобы вы все видели и слышали.

- Ага! А ей не скажем об этом. Если попытается договориться, тут мы ее и поймаем!

- Конечно. Тогда все станет сразу понятно.

- А у вас врач есть? Я боюсь, как бы нам с женой плохо не стало. Как бы нас выносить не пришлось. Я с вами разговариваю, и у меня давление подскочило.

- У нас есть врач психотерапевт, не волнуйтесь, приведем вас в чувство. В крайнем случае, мы находимся в самом центре. Тут до больницы недалеко. Донесем вас, если что, – пошел профессиональный юмор от полиграфолога.

- Вы умеете успокоить. А жена будет привязана?

- В смысле?

- Ну я же сказал, что она у меня очень эмоциональна. Может и кинуться на вас.

- Мы контролируем ситуацию. Если будем видеть, что беседа накаляется, снизим ее разговорами. Нам не впервой.

- Может нам выпить перед визитом? Коньячку…

- Вы можете, грамм 50. А жене ничего пить накануне нельзя – ни кофе, ни препараты, ни алкоголь. Это скажется на прохождении проверки.

- Сколько времени она займет?

- Два-три часа в среднем.

- Можно тогда выпить хотя бы 150 граммов? Боюсь, что выветрится за это время, а то такой стресс.

- Да вы можете хоть с фляжкой прийти. Результат будет на следующий день…

- Как? А быстрее? Мы не переживем этот день в ожидании.

- Можно тогда через пару часов расшифровать реакции жены. Но придется доплатить 500 – 1000 рублей за срочность.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли провести детектор?

- Это вряд ли, - отрезает наш собеседник. – Для этого нужно знать всю суть работы полиграфа. Это должен быть натренированный человек. Даже я, например, не факт, что смогу обмануть машину. Ты должен знать, зачем задается тот или иной вопрос и как твои реакции считывает детектор. Ориентироваться нужно моментально.