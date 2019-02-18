2019-02-18T16:07:52+03:00
Общество

Родные о смерти пациента омской больницы: «Ему с открытой травмой головы выписали мазь и отправили домой»

Сначала мужчине поставили диагноз отит, через два дня он умер от обширного кровоизлияния в мозг
Анна МИКУЛА
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Пациенту, которого привезли на скорой с кровотечением, выписали мазь и отправили домой.Пациенту, которого привезли на скорой с кровотечением, выписали мазь и отправили домой.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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«ВЫПРОВОДИЛИ НА УЛИЦУ, ДАЖЕ НЕ ОСТАНОВИВ КРОВОТЕЧЕНИЕ»

Все произошло в ночь на 9 октября. Александр Катлабуга вернулся домой из Москвы с заработков. Событие они решили отметить с его отцом Олегом и другом. Сначала поиграли в баре в бильярд. Но выпитого пива родственникам показалось мало и они решили продолжить банкет в кафе на улице Лизы Чайкиной. Но отдыхали шумно, другим посетителям это не понравилось. Слово за слово компании начали ссориться, потом вышли на улицу и подрались. Больше всех досталось 50-летнему Олегу Катлабуге.

- Отец пытался заступиться за меня, и его сильно избили. Когда поняли, что он уже не двигается, разбежались, - вспоминает его сын Александр. - Он минуты три был без сознания, из правого уха сразу пошла кровь. Потом пришел в себя, но был в каком-то странном состоянии: речь замедленная, его сильно шатало - хотя он не был сильно пьяным. На подбородке сразу вздулась шишка, была ссадина на скуле, над бровью расплылся синяк. Кто-то вызвал скорую, она приехала почти моментально. В приемное отделение нас привезли быстро. Но там пришлось ждать приема очень долго. Сидели больше часа, я даже устроил им там скандал. Охранник меня чуть не вывел. Но я ему по-человечески объяснил, что очень переживаю за отца, и он от меня отстал. Отцу сделали рентген, взяли анализ крови и мочи. Потом сказали, что он может идти. Я несколько раз уточнил - все ли в порядке. Человеку даже не сделали перевязку. Его даже на таксист отказался везти. Говорит: «Ты мне тут все кровью запачкаешь». Пришлось ловить машину на улице.

Дежурный врач в ГБ-1 имени Кабанова после осмотра поставил пациенту с явными следами избиения отит и выписал... мазь. Также посоветовал обратиться к лору по месту жительства. Мужчину уже в полусознательном состоянии довезли домой.

- Он заходит, все лицо и одежда перепачканы в крови. Просто рухнул на колени прямо на пороге, его начало рвать, - вспоминает Татьяна Катлабуга. - Видимо, ему было так больно, что он даже кричал. А муж у меня очень терпеливый. Я поняла, что ему очень плохо. Попыталась уложить его, но Олег в ту ночь почти не спал - все пытался найти удобное положение на подушке, чтобы было не так больно. Постоянно просил отвести его в туалет. Там его снова рвало. Утром я ушла на час, а когда вернулась муж уже оделся. Но ему становилось все хуже. Измерила давление - 220. Он у меня гипертоник, дала ему его таблетку, но она не подействовала. Муж выгибался, держался за голову и кричал: «Сделайте что-нибудь, помогите мне!».

Семья умершего требует с медиков 1 млн рублей. Фото: Анна МИКУЛА

Семья умершего требует с медиков 1 млн рублей.Фото: Анна МИКУЛА

«ЧЕЛОВЕКА В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗАСТАВИЛИ ЖДАТЬ В ПРИЕМНОЙ ЧАС»

С итоге скорую мужчине вызвали только на следующий день после обеда. Родные Олега Катлабуги говорят - поверили заключению врача. Думали, он просто мучается от сильного похмелья и, возможно, сотрясения мозга. Но после того, как боль начала не стихать, а наоборот нарастать и резко подскочило давление, они поняли - происходит что-то серьезное.

- Когда фельдшер приехал, он сильно ругался, - продолжает Татьяна. - Говорит: «В ГБ-1 вам просто филькину грамоту написали! По всем признакам видно, что у человека открытая черепно-мозговая травма!» Сказали, что он нетранспортабелен, но потом поставили какой-то укол и сказали идти до машины пешком. А муж уже практически ни на что не реагировал, был как в прострации. В скорой ему стало еще хуже, ему поставили обезболивающее. На этот раз привезли в БСМП-1. В приемном отделении снова сказали идти пешком. Но когда он присел на лавочку, его начало выгибать от боли. Я тогда побежала за каталкой и сама его докатила до нужного кабинета. Тут мы с какими-то бомжами еще больше часа прождали. Только после того, как я устроила скандал, мужа осмотрели. Невролог молоточком поводил и давай материться: «Вы чего тянули! У него обширное кровоизлияние в мозг! Его надо срочно на операцию!».

В 11 вечера Олега прооперировали. В мозгу обнаружили огромную гематому. Нейрохирург сразу сказал родным - медики не боги, даже при травмах меньшего размера спасти пациента почти невозможно. После операции его ввели в состояние медикаментозной комы. Потом выяснилось, что понадобится еще одна операция - на месте откачанной жидкости образовывалась новая. Прооперировать Олега во второй раз просто не успели. На следующий день рано утром у него остановилось сердце.

- Причем, узнал я об этом от сотрудника похоронного бюро, который поинтересовался, не хотим ли мы воспользоваться их услугами. И только спустя время мне позвонили из больницы, чтобы сообщить, что отец умер, - рассказывает Александр Катлабуга.

После случившегося сын погибшего подал гражданский иск по статье «Халатность» к ГБ-1 имени Кабанова, откуда его родственника с тяжелейшей травмой просто выпроводили домой. Мужчина уверен: если бы диагноз поставили правильно и вовремя оказали помощь, его отца можно было бы спасти. Он требует с медиков один миллион рублей.

Дочь Яна до сих пор не может поверить, что ее отца больше нет.

Дочь Яна до сих пор не может поверить, что ее отца больше нет.

ОФИЦИАЛЬНО

«Пациент сам отказался от медицинской помощи»

Представитель ГБ-1 имени Кабанова и БСМП-1 Александр ЗУБОВ:

- Когда пациента привезли в ГБ-1 он был в состоянии опьянения, от него пахло спиртным. Пациент отказался подписывать добровольное согласие обследование. А это документ, с которого сейчас в принципе начинается лечение. Даже то, что ему сделали рентген - это врачи пошли на нарушение. Для понимания - на таких снимках невозможно понять характер травмы. Необходимо было делать томографию, но пациент от нее наотрез отказался. Основываться на догадках врач не может. Поэтому был поставлен диагноз посттравматический отит, ушибы и ссадины мягких тканей головы. Что произошло с мозгом, было неясно. Пациент вел себя буйно, поэтому ему даже не смогли остановить кровь и сделать перевязку. Мы не можем насильно лечить взрослого человека без его согласия - это же не принудительная психиатрическая помощь. А уже во втором случае - когда была налицо угроза жизни - врачи БСМП-1 могли сделать операцию. Пациент уже просто не мог дать согласие на нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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