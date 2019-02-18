Родные о смерти пациента омской больницы: «Ему с открытой травмой головы выписали мазь и отправили домой»

«ВЫПРОВОДИЛИ НА УЛИЦУ, ДАЖЕ НЕ ОСТАНОВИВ КРОВОТЕЧЕНИЕ»

Все произошло в ночь на 9 октября. Александр Катлабуга вернулся домой из Москвы с заработков. Событие они решили отметить с его отцом Олегом и другом. Сначала поиграли в баре в бильярд. Но выпитого пива родственникам показалось мало и они решили продолжить банкет в кафе на улице Лизы Чайкиной. Но отдыхали шумно, другим посетителям это не понравилось. Слово за слово компании начали ссориться, потом вышли на улицу и подрались. Больше всех досталось 50-летнему Олегу Катлабуге.

- Отец пытался заступиться за меня, и его сильно избили. Когда поняли, что он уже не двигается, разбежались, - вспоминает его сын Александр. - Он минуты три был без сознания, из правого уха сразу пошла кровь. Потом пришел в себя, но был в каком-то странном состоянии: речь замедленная, его сильно шатало - хотя он не был сильно пьяным. На подбородке сразу вздулась шишка, была ссадина на скуле, над бровью расплылся синяк. Кто-то вызвал скорую, она приехала почти моментально. В приемное отделение нас привезли быстро. Но там пришлось ждать приема очень долго. Сидели больше часа, я даже устроил им там скандал. Охранник меня чуть не вывел. Но я ему по-человечески объяснил, что очень переживаю за отца, и он от меня отстал. Отцу сделали рентген, взяли анализ крови и мочи. Потом сказали, что он может идти. Я несколько раз уточнил - все ли в порядке. Человеку даже не сделали перевязку. Его даже на таксист отказался везти. Говорит: «Ты мне тут все кровью запачкаешь». Пришлось ловить машину на улице.

Дежурный врач в ГБ-1 имени Кабанова после осмотра поставил пациенту с явными следами избиения отит и выписал... мазь. Также посоветовал обратиться к лору по месту жительства. Мужчину уже в полусознательном состоянии довезли домой.

- Он заходит, все лицо и одежда перепачканы в крови. Просто рухнул на колени прямо на пороге, его начало рвать, - вспоминает Татьяна Катлабуга. - Видимо, ему было так больно, что он даже кричал. А муж у меня очень терпеливый. Я поняла, что ему очень плохо. Попыталась уложить его, но Олег в ту ночь почти не спал - все пытался найти удобное положение на подушке, чтобы было не так больно. Постоянно просил отвести его в туалет. Там его снова рвало. Утром я ушла на час, а когда вернулась муж уже оделся. Но ему становилось все хуже. Измерила давление - 220. Он у меня гипертоник, дала ему его таблетку, но она не подействовала. Муж выгибался, держался за голову и кричал: «Сделайте что-нибудь, помогите мне!».

Семья умершего требует с медиков 1 млн рублей.Фото: Анна МИКУЛА

«ЧЕЛОВЕКА В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗАСТАВИЛИ ЖДАТЬ В ПРИЕМНОЙ ЧАС»

С итоге скорую мужчине вызвали только на следующий день после обеда. Родные Олега Катлабуги говорят - поверили заключению врача. Думали, он просто мучается от сильного похмелья и, возможно, сотрясения мозга. Но после того, как боль начала не стихать, а наоборот нарастать и резко подскочило давление, они поняли - происходит что-то серьезное.

- Когда фельдшер приехал, он сильно ругался, - продолжает Татьяна. - Говорит: «В ГБ-1 вам просто филькину грамоту написали! По всем признакам видно, что у человека открытая черепно-мозговая травма!» Сказали, что он нетранспортабелен, но потом поставили какой-то укол и сказали идти до машины пешком. А муж уже практически ни на что не реагировал, был как в прострации. В скорой ему стало еще хуже, ему поставили обезболивающее. На этот раз привезли в БСМП-1. В приемном отделении снова сказали идти пешком. Но когда он присел на лавочку, его начало выгибать от боли. Я тогда побежала за каталкой и сама его докатила до нужного кабинета. Тут мы с какими-то бомжами еще больше часа прождали. Только после того, как я устроила скандал, мужа осмотрели. Невролог молоточком поводил и давай материться: «Вы чего тянули! У него обширное кровоизлияние в мозг! Его надо срочно на операцию!».

В 11 вечера Олега прооперировали. В мозгу обнаружили огромную гематому. Нейрохирург сразу сказал родным - медики не боги, даже при травмах меньшего размера спасти пациента почти невозможно. После операции его ввели в состояние медикаментозной комы. Потом выяснилось, что понадобится еще одна операция - на месте откачанной жидкости образовывалась новая. Прооперировать Олега во второй раз просто не успели. На следующий день рано утром у него остановилось сердце.

- Причем, узнал я об этом от сотрудника похоронного бюро, который поинтересовался, не хотим ли мы воспользоваться их услугами. И только спустя время мне позвонили из больницы, чтобы сообщить, что отец умер, - рассказывает Александр Катлабуга.

После случившегося сын погибшего подал гражданский иск по статье «Халатность» к ГБ-1 имени Кабанова, откуда его родственника с тяжелейшей травмой просто выпроводили домой. Мужчина уверен: если бы диагноз поставили правильно и вовремя оказали помощь, его отца можно было бы спасти. Он требует с медиков один миллион рублей.

Дочь Яна до сих пор не может поверить, что ее отца больше нет.

ОФИЦИАЛЬНО

«Пациент сам отказался от медицинской помощи»

Представитель ГБ-1 имени Кабанова и БСМП-1 Александр ЗУБОВ:

- Когда пациента привезли в ГБ-1 он был в состоянии опьянения, от него пахло спиртным. Пациент отказался подписывать добровольное согласие обследование. А это документ, с которого сейчас в принципе начинается лечение. Даже то, что ему сделали рентген - это врачи пошли на нарушение. Для понимания - на таких снимках невозможно понять характер травмы. Необходимо было делать томографию, но пациент от нее наотрез отказался. Основываться на догадках врач не может. Поэтому был поставлен диагноз посттравматический отит, ушибы и ссадины мягких тканей головы. Что произошло с мозгом, было неясно. Пациент вел себя буйно, поэтому ему даже не смогли остановить кровь и сделать перевязку. Мы не можем насильно лечить взрослого человека без его согласия - это же не принудительная психиатрическая помощь. А уже во втором случае - когда была налицо угроза жизни - врачи БСМП-1 могли сделать операцию. Пациент уже просто не мог дать согласие на нее.