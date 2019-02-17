Родные омички, погибшей после падения в больнице, заметили множество ошибок в ее медкарте

Напомним, 41-летняя омичка Наталья Хатинская попала в гинекологическое отделение горбольницы № 7 по неотложке. Врачи заверили операция несложная. Но, уже после того, как пациентка была под наркозом на хирургическом столе, операцию делать передумали. По «техническим причинам» - как потом объяснили медики. Причем о том, что операция так и не была проведена Наталья узнала только через день, когда у нее возобновилось кровотечение и дежурный врач после осмотра заявил, что ей ничего так и не сделали.

А еще через день женщину снова уговорили уже на вторую операцию. После которой она, по всей видимости, так и не пришла в себя. Дальше история туманная. Родным объяснили, что у пациентки начались клонические судороги (такое возможно при инсульте или при черепно-мозговой травме). Она упала на пол, когда ее вели в туалет и сильно разбила голову. Пришедшая в реанимацию сестра обнаружила сестру уже без сознания и с большим черным синяком на лбу.

Только спустя 5,5 часов пациентку с подозрением на инсульт перевезли в БСМП-1. Там нейрохирурги делали все возможное, чтобы ее спасти. Но чуда в этот раз не произошло. У Натальи отоврались сразу два тромба, которые попали в легкое и мозг. А драгоценное время на ее спасение было упущено... Спустя неделю она скончалась, не приходя в сознание.

У убитых горем родственников осталась масса вопросов, на которые им так и не ответили ни в ГБ-8, ни в областном минздраве. Семья написала заявления в прокуратуру и СКР. Там уже начали проверку, но пока данных слишком мало - все ждут результатов судмедэкпертизы.

- Мы опасаемся, что результаты будут не слишком корректными, потому что экспертизу делают не в другом городе, а в Омске, - переживает сестра погибшей Юлия Суставова. - И вот, похоже, наши опасения начинают оправдываться. Накануне нам выдали результаты гистологии из ГБ-8, которые нас, мягко скажем, удивили.

В документах, по мнению Суставовой, много неточностей, есть и просто ошибки. Например, там значится, что Наталья поступила в больницу еще 3 января и уже в тяжелом состоянии, когда на самом деле ее туда привезли только 4 января в 20.30. При этом чувствовала она себя удовлетворительно. Но самое любопытное, как медики описывают свои действия после ЧП с падением пациентки. Все произошло 10 января в 7.20, а через пять (!) минут - в 7.25 в ГБ-8 уже собрали консилиум. Если верить бумагам - то все необходимые специалисты присутствовали на нем в полном составе. После этого - в 8.30 - собран еще один консилиум.

- Прямо спортсмены какие-то - так быстро все добежали до места! - негодует Юлия Суставова. - Только это по-прежнему не объясняет, почему скорую они в итоге вызвали только через несколько часов, а в БСМП-1 сестру повезли уже в обед - только в 13.05. Правда, в документах этого нет. Как и информации о первой неудачной попытке операции - вообще ни строчки. Зато расписали, как уже после падения они взяли у Натальи все возможные анализы - даже УЗИ таза и анализ мочи. Причем, как они брали последний - не понятно, катетера у сестры не было.

Даже врач у пациентки оказался по документам другим. Родные были уверены, что Наталью Хатинскую лечила Светлана Владимировна Рябина, а в заключении значится некий Олег Александрович Неверовский.

- Мама сегодня разговаривала с начмедом. На встрече в ГБ-8 все сильно нервничали, -продолжает Юлия. - И там уже новая версия падения. Если раньше они все заверяли, что Наталью вели в туалет, то сейчас она сделала круглые глаза: «Вы о чем?! У нас в реанимации в туалет никто сам не ходит!» Но мы же не придумали это - они сами сразу после случившегося так нам все объяснили! А сейчас все отрицают.

Возможно, у всех этих нестыковок есть вполне логичное объяснение, но пока его нет, история действительно кажется странной. Кроме постоянного стресса, в котором уже несколько недель после смерти близкого человека живут ее родные, им пришлось пережить еще один. В СМИ и соцсетях начали распространять фейковую новость - мол, семья грозит врачам самосудом.

- Никто из этих людей, которые такое пишут даже не удосужился с нами поговорить! С чего они такой кошмар вообще взяли?! - объясняет Юлия. - Ни с кем мы не намерены расправляться и уж точно никого к этому не призываем. Единственное, чего мы хотим - понять, почему моя сестра умерла в самом расцвете сил. И, если окажется, что это произошло по чьей-то халатности, хотим для виновного наказания по закону.

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