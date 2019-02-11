В Омске назначили нового вице-мэра

Сегодня, 11 февраля, назначен новый глава депархитектуры. Им стал 44-летний Михаил Губин. Также он будет выполнять обязанности заместителя мэра. Исходя из новой структуры администрации Омска, вице-мэр будет курировать департамент строительства.

Сообщается, что в своим обязанностям приступит уже завтра. Михаил Владимирович стал еще одним «варягом» из Екатеринбурга. Также известно, что новый омский чиновник - многодетный папа, у него четверо детей.

Также сообщается, что 1998 году Губин окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист», в 2000 году - Федеральное высшее учебное заведение Российскую школу частного права с присуждением степени магистра частного права.

С августа 1995 года по январь 1999 года - юрист ЗАО «Специализированное правовое агентство «Конс-Тант».

С мая 1999 года по апрель 2001 года - специалист, ведущий специалист, главный специалист юридического отдела, главный экономист отдела кредитования юридических лиц управления кредитования по совместительству акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) филиала акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) Уральский банк г. Екатеринбурга.

С мая 2001 года по февраль 2002 года - начальник юридического отдела ЗАО «Свердловэнерго-Инвест».

С февраля 2002 года по январь 2003 года - начальник юридического отдела ООО «ОМА-Урал».

С февраля 2003 года по май 2004 года - начальник юридического отдела ООО «ГРИН`З».

С июня 2004 года по июль 2007 года - главный специалист комитета по строительству администрации Екатеринбурга.

С июля 2007 года по октябрь 2018 года - заместитель начальника, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Напомним, об увольнении предшественника Губина Игоря Павлова стало известно в последний рабочий день 2018 года. Он в свою очередь сменил на этом посту Анатальия Тиля, которого признали виновным в превышении должностных полномочий и осудили на 1,5 года условно.

Судя по всему, печальная судьба предшественника настолько впечатлила Павлова, что за два года на посту он стал известен, как человек при котором затормозилось движение практически всего, что было связано со строительством в Омске.