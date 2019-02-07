В Омской области сгорел дом многодетной семьи: два ребенка погибли

Страшный пожар случился сегодня, 7 февраля, в Павлоградском районе в деревне Явлено-Покровка. Там до сих пор продолжают тушить частный дом. Как рассказали в пресс-службе МЧС, звонившие в дежурную часть соседи, уточнили, что в горящем здании доме находятся двое детей.

Пожарные, приехавшие на вызов буквально через 10 минут, увидели полыхающий дом – он горел изнутри. От МЧС было задействовано 5 человек и две пожарные машины. Пожарники во время тушения огня обнаружили тела погибших буквально сразу же после приезда. Погибшими оказались 1,5-годовалый мальчик и 2,5-летняя девочка. В следственном комитете пояснили, что в доме жила многодетная семья – у них было четыре ребенка. Родителей и двух остальных детей в момент пожара в доме не было.

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

- Эта семья переехала в деревню недавно, купили этот дом, - рассказали в администрации Нивского сельского поселения, к которому относится Явлено-Покровка. - Мама воспитывает ребятишек одна. Сейчас она в декрете - насколько я знаю. Дети совсем малыши еще - в возрасте от 3,5 лет до 1,5 месяцев. Старший и младенец сейчас находятся с мамой, они вроде не пострадали. Мы, конечно в шоке от случившегося сейчас все соседи там, на место выехал наш глава. Пока непонятно, где в момент ЧП находилась мама и почему она не смогла вынести всех детей.

Так как мама не работает, ей точно в ближайшее время точно потребуется материальная помощь - какая именно сейчас уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Главная задача следователей сейчас выяснить причины пожара, а также проверить условия воспитания детей в этой семье. Спустя час после начала пожара огонь в доме еще полностью не потушен.