2019-02-06T14:02:00+03:00
Общество

В Омске ввели повсеместный карантин по ОРВИ и гриппу

В городе настоящая эпидемия
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ввели повсеместный карантин по ОРВИ и гриппуВ Омске ввели повсеместный карантин по ОРВИ и гриппуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске резко возросло количество заболевших ОРВИ и гриппом – больницы города переполнены, с каждым днем врачи регистрируют все больше и больше заболевших. По данным Роспотребнадзора за неделю с 28 января по 3 февраля в Омске было зарегистрировано больше 11 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен на 20,7 %, а это значит, что в городе настоящая эпидемия различных простудных заболеваний.

В связи с высоким процентом заболеваемости, главный санитарный врач региона Александр Крига ввел ограничительные мероприятия в медицинских и образовательных учреждениях, организациях социального обслуживания, торговли и транспорта.

Что означает введение карантина?

Карантин на территории лечебных учреждений означает, что к больным, которые проходят лечение в стационарах больниц, теперь не будет пускать посетителей. Персонал больниц обязали носить маски, также в больницы будут дополнительно привлекать студентов старших курсов медуниверситета – обычное количество врачей в эпидемию заболеваемости не справляется с потоком пациентов.

Школы и детские садики по-прежнему будут закрывать отправлять домой на неделю, если в классе или группе больше 20% заболевших ОРВИ. Воспитателям, принимающих детей, рекомендуют надевать маски и отправлять домой при первых признаках заболевания.

Как сообщает Роспотребнадзор, в городе ограничат культурно-массовые и спортивные мероприятия, особенно те, которые предполагают участие детей и проводятся в закрытых помещениях. В кинотеатрах увеличат время между сеансами, чтобы успеть проветрить и убрать как следут помещение.

Во всех офисах сотрудникам рекомендуют носить маски и чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку.

Как не заболеть?

Омичам рекомендуют избегать мест с большим количеством людей - торговые и развлекательные центры, в общественном транспорте лучше носить маску, а при первых признаках заболевания идти к врачу или оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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