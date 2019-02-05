2019-02-05T08:47:13+03:00
Общество

Омич на спор облился ледяной водой на улице в -32

Друзья поддерживали его и снимали на камеру [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич на спор облился ледяной водой на улице в -32Омич на спор облился ледяной водой на улице в -32Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео, на котором омич устроил настоящий Ice bucket challenge. Он обливается водой на улице в лютые морозы. Сейчас в Омске и области температура днем достигает -30...-35 градусов, а ночью и вовсе холодает до -40.

По словам автора видеоролика, омич проиграл спор, поэтому он должен был на морозе вылить на себя ведро воды. Неизвестно, обговаривали ли омичи темперартуру, при которой сибиряк должен выполнить условия спора, однако так случилось, что температура на улице в момент обливания была -32 градуса.

Сибиряк поздним вечером вышел на улицу со своим другом, который должен был снять все на камеру. Мужчина тщательно разогрелся, разделся, долго собирался с духом, и со словами «С богом!» вылил на себя целое ведро ледяной воды.

После обливания мужчина чувствовал себя хорошо, а между тем у оператора замерзли руки – настолько холодно было на улице.

«Щипание есть в теле?», - спросил его друг после обливания.

- Знаешь, щипания нет, а ощущение аховое!, - ответил сибиряк.

В комментариях в соцсетях омичи поддержали мужчину. Они предположили, что любитель поспорить долго готовился к такому поступку, скорее всего он закаливался.

Сибиряк облился водой в -32 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."
Александр Синельников прокомментировал KP.RU итоги опроса, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможном отъезде из страны
Новости 24
Спортсмены отдадут дань памяти воинам-интернационалистам
Экс-чиновнику Ровейну снова перенесли приговор за убийство жены
Омичке, которая бросила четырех детей и уехала с дальнобойщиком, грозит год тюрьмы
Заявления об истязаниях в омской колонии назвали попыткой дестабилизировать обстановку
Стала известна причина пожара в Омске, на котором погиб мужчина
В омском «Авангарде» заявили, что не платили денег Моуриньо за посещение матча
В Омской области появились первые жертвы сильных морозов
В Омске на пожаре погиб человек
В Омске мошенник под видом следователя выманил у пенсионера 713 тысяч
Обманутая пенсионерка заплатила мошенникам 100 тысяч за лечение от рака в Омске
Росгвардейцы в Омской области задержали грабителя магазина
В морозы омский боец Шлеменко купается в проруби и снимает это на видео