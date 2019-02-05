Омич на спор облился ледяной водой на улице в -32

В социальных сетях появилось видео, на котором омич устроил настоящий Ice bucket challenge. Он обливается водой на улице в лютые морозы. Сейчас в Омске и области температура днем достигает -30...-35 градусов, а ночью и вовсе холодает до -40.

По словам автора видеоролика, омич проиграл спор, поэтому он должен был на морозе вылить на себя ведро воды. Неизвестно, обговаривали ли омичи темперартуру, при которой сибиряк должен выполнить условия спора, однако так случилось, что температура на улице в момент обливания была -32 градуса.

Сибиряк поздним вечером вышел на улицу со своим другом, который должен был снять все на камеру. Мужчина тщательно разогрелся, разделся, долго собирался с духом, и со словами «С богом!» вылил на себя целое ведро ледяной воды.

После обливания мужчина чувствовал себя хорошо, а между тем у оператора замерзли руки – настолько холодно было на улице.

«Щипание есть в теле?», - спросил его друг после обливания.

- Знаешь, щипания нет, а ощущение аховое!, - ответил сибиряк.

В комментариях в соцсетях омичи поддержали мужчину. Они предположили, что любитель поспорить долго готовился к такому поступку, скорее всего он закаливался.