В Омской области из-за сильных морозов в больницах оказались 23 человека

Уже не первый день в Омске держатся трескучие морозы. Этой ночью столбик термометра опустился до -36 градусов, на севере региона было до -40. И по прогнозам синоптиков, холода продержатся всю неделю.

САМАЯ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА -54 ГРАДУСА

Виной всему, оказывается, арктический антициклон, пришедший к нам с Карского моря (подробнее см. «Комментарий синоптиков»). Он окутал Якутию и Югру.

По данным омского Гидрометцентра, максимальная температура воздуха 1,7 градуса за все время наблюдений с 1900 года в Омске 6 февраля была в 2016 году. Минимальная -38,9 градуса зафиксирована в этот день в Омске в 1931 году. Абсолютный же минимум температуры воздуха в Омске -49 градусов наблюдался в феврале 1931 года, в Васиссе (Тарский район) -54 градуса в декабре 1958, в Седельниково -52 градуса январь 2006-го и декабрь 1968 года.

Есть первые пострадавшие от морозов. Как всегда, в особой зоне риска - любители выпить. Замерзшую 60-летнюю жительницу Тюкалинского района обнаружили в сугробе соседи. Накануне сибирячка крепко выпила. В снегу она лежала уже без сознания. Женщину отвезли в больницу с серьезными обморожениями. Скорее всего, она лишится рук.

А 42-летний житель Исилькульского района ночью возвращался домой, тоже приняв на грудь. Но мужчине повезло больше: близкие обратили внимание на обмороженные руки. Его тут же отвезли в больницу. Руки сельчанину удалось спасти.

Всего в регионе за первые дни февраля в больницы города и области с переохлаждением и обморожениями поступили 23 человека. В Омске замерзших меньше - всего 7 человек.

- За последние сутки с обморожениями к нам поступили 6 человек и еще один - с переохлаждением. Все взрослые, детей среди них нет. Они проходят лечение в стационарах, - рассказал «Комсомолке» главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Максим Стуканов. - В целом такое число поступивших - это больше, чем обычно, но пока у нас по этому направлению сильного потока людей нет. В среднем в морозы поступают до 4 человек, сейчас на улице холоднее, чем обычно, поэтому и пострадавших больше.

Сказываются холода и на работе общественного транспорта. Вчера, примерно в 7.30, морозов не выдержала и контактная троллейбусная линия. Провода порвались в районе остановки «Городок Водников». Из-за этого все троллейбусы от Красного пути до проспекта Мира встали. На этом участке образовалась огромная пробка. Многие омичи опоздали на работу. Контактную линию ремонтировали несколько часов.

50 РУБЛЕЙ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Особенно тяжелые времена сейчас наступают для бездомных. Во время морозов они в прямом смысле находятся на грани выживания. При этом у сытого человека шансов на спасение гораздо больше.

- Многие думают, что благотворительность – это какие-то большие деньги, - рассказывает один из организаторов омского отделения фонда «Пища жизни» Евгений Дегтярев. – На самом деле полноценный обед из трех блюд можно приготовить за 50 рублей. Правда, обходимся без мяса. Но наши подопечные не жалуются. Они счастливы, что к ним по-человечески относятся, что хотя бы раз в неделю могут поесть горячего. Так что пожертвование в 50 и даже 20 рублей может спасти жизнь.

К пункту на улице Семиреченской, куда по воскресеньям приезжают волонтеры, обычно приходят около 60 бездомных. Например, в этот раз их угощали фирменным супом с пшенкой и сметаной, гречкой с овощами и адыгейским сыром, хлебом, пирогом с тыквой и курагой, цикорием с молоком. Также во время обеда люди могут погреться в небольшом приемнике.

- В тесноте, как говорится, да не в обиде, - продолжает Евгений. – За 5 лет, что мы кормим бездомных, уже знаем почти всех их в лицо. Среди них много инвалидов – без рук, ног, на колясках. Они сильно изменились за это время – при нас даже стараются не материться, на кормление почти все приходят трезвыми. Даже стали внимательнее друг к другу относиться. Тем, кто не может ходить, берут еду в контейнеры и относят на теплотрассу.

Узнать, как помочь, можно в группе фонда vk.com/omskffl или на сайте: www.ffl.ru.

ПЕРВОКЛАШКАМ ПЕРЕНЕСЛИ КАНИКУЛЫ

Жалуются жители и на холод в салоне транспорта.

- Езжу каждый день с пересадкой до нефтезавода. Ни в одной маршрутке не видел в салоне печку, а если она и есть, то выключена. На окнах наледь, что ногтем не процарапаешь: едешь и не знаешь где. Замерз, еще не добравшись до рабочего места. Я готов платить по 30 рублей, но за комфорт! – возмущаются сибиряки в социальных сетях.

В департаменте транспорта мэрии на это ответили:

- Морозы, конечно, сказываются на работе пассажирских предприятий. Но процент невыхода транспорта на линию не выше средних значений в обычные дни. Ситуацию значительно улучшила замена подвижного состава в последние годы. Что касается холода в салоне, то перед выходом в первый рейс машины прогревают. Большого количества жалоб от горожан в морозы мы не заметили.

Кто точно не переживает по поводу холодов, так это школьники. У них могут появиться дополнительные выходные (подробнее см. «Справку «КП»).

Как рассказали в пресс-службе областного министерства образования, во многих школах региона решили прислушаться к рекомендации перенести каникулы для первоклашек. Обычно они отдыхают в середине 3-й четверти. Если раньше каникулы планировали с 11 по 18 февраля, то теперь их перенесут на период с 4 по 11 февраля. Это сделано для того, чтобы малыши не потеряли целую учебную неделю из-за капризов погоды. Все равно из-за морозов в эти дни большая часть первоклассников остаются дома.

- Родителям остальных учеников надо с утра смотреть на столбики термометров. Если температура ниже нормы - дети могут не идти в школу, - рассказал пресс-секретарь министерства образования Илья Крылич. - Но если хотя бы один ученик будет в классе - учитель проведет урок. Все педагоги у нас несмотря на морозы приходят на работу. С теми учащимися, которые остались дома, они общаются через программу «Дневник». Это как социальная сеть, где можно получить задание или спросить у учителя, если что-то из пройденного непонятно.

СПРАВКА «КП»

Когда можно не идти в школу?

При температуре ниже:

- минус 30 градусов - не учатся начальные классы;

- минус 32 градуса - школьники 5 - 9-х классов;

- минус 35 градусов - старшеклассники 10 - 11-х классов.

КОММЕНТАРИЙ СИНОПТИКОВ

«Такая погода продержится до 8 февраля»

Руководитель ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

Наталия КРИВОРУЧКО:

- Предположительно до 8 февраля установится аномально холодная погода с сильными, в некоторые дни ниже 40 градусов морозами. Кстати, аномально холодным для нашей территории считается период, когда в течение 5 дней среднесуточная температура на 10 и более градусов ниже средних многолетних значений. За последние 10 лет аномально холодная погода в Омской области наблюдалась в феврале 2009-го, 2010-го, 2012-го и 2014 года.

НУ И НУ!

Сибиряк на спор облился ледяной водой на улице в минус 32

В социальных сетях появилось видео, от которого при просмотре действительно холодно. На ролике омич обливается ледяной водой на улице в лютые морозы.

По словам автора видеоролика, приятель проиграл спор. Температура на улице в момент обливания была -32 градуса.

Сибиряк поздним вечером вышел на улицу с другом, который должен был снять все на камеру. Мужчина тщательно разогрелся, разделся, долго собирался с духом и со словами «С богом!» на глазах ошарашенных прохожих вылил на себя ведро ледяной воды.

После обливания мужчина чувствовал себя хорошо, а между тем у оператора замерзли руки – настолько было холодно.

- Щипание есть в теле? - спросил приятель омича, проигравшего спор.

- Знаешь, щипания нет, а ощущение аховое!

В комментариях в соцсетях омичи поддержали мужчину. Они предположили: любитель поспорить долго готовился к такому поступку. Скорее всего, он закаливался.