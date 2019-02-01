Пенсионерке из Омска, 15 лет жившей с паспортом СССР, выдали новый документ

Галина Петровна до сегодняшнего дня жила в несуществующей стране. У нее на руках был паспорт СССР, который она по своей беспечности и чиновничьих проволочек вовремя не поменяла. Из-за этого она не жила, а выживала.

Сегодня женщине, наконец, вручили новый документ – паспорт РФ.

- Неделю назад женщина сдала все необходимые документы, и уже сегодня стала обладательницей паспорта гражданина Российской Федерации. Теперь пожилая омичка сможет получать положенную ей государственную пенсию и льготы, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Пенсионерке больше не нужно мыть подъезды и долбить лед у местного киоска, чтобы заработать копейки – в месяц она имела всего 1000 рублей. У женщины есть официальный стаж работы, она сможет получать пенсию и позволять себе гораздо больше, чем хлеб за 20 рублей и китайскую лапшу по праздникам. Только на это и хватало Галине Петровне ее неофициальной заработной платы.

Омичка много лет жила с паспортом СССРФото: Анна МИКУЛА

Паспорт пенсионерке помогла оформить неравнодушная старшая по дому, Елена Мороз. Она буквально за руку привела пенсионерку в отделение полиции для оформления всех документов. Помогли и сотрудники УФМС, они не стали брать с Галины Петровны штраф за то, что та вовремя не сменила документ.

- Галина Петровна такой человек… она, как ребенок, при малейших трудностях складывает руки и отчаивается, - рассказывает Елена Мороз.

Старшая по дому после вручения паспорта поведет 63-летнюю пенсионерку оформлять и остальные документы – СНИЛС, ИНН и пенсию. Придется хлопотать и с огромными коммунальными долгами – за 15 лет их накопилось около 100 тысяч – сумма для пенсионерки просто космическая. И это при том, что женщина все эти годы не пользовалась коммунальными услугами – в ее крохотной комнате не было ни света, ни воды.

Фото: Елена Мороз

После публикаций в СМИ, неравнодушной к судьбе омички осталась управляющая компания – Галине Петровне подключили воду, установили унитаз и раковину, списали долг за содержание жилья. Теперь пенсионерке не нужно идти к своим знакомым, чтобы помыться.

- Горячая вода - это же роскошь просто! Понять это можно, только пожив без нее, - рассказывает пожилая женщина. - В тот же вечер, как подключили, я перемыла всю свою комнату, блестит все сейчас! А вот в пенсию, которую мне начнут начислять, я пока даже поверить не могу. Мне кажется нереальным, что я доживу, наконец, до этого! - говорит пенсионерка.

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