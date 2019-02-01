2019-02-01T13:05:45+03:00
Общество

В Омске на улице установили шуточную трубу для связи с мэрией

Арт-объект намекает: чиновники должны больше внимания уделять жалобам горожан [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Омске появилась необычная инсталляция - труба, по которой, по утверждению неизвестных авторов, можно связаться напрямую с мэром. Установили шуточный аппарат около сугроба на улице 10 Лет Октября. Рядом прикреплена аннотация, как им пользоваться. На всякий случай даже сделали перевод на английский. Правда, видимо, забыв как будет это слово по-заморски, решили написать не мудрствуя лукаво написать латиницей avtory.

«Прямой телефон» с мэром решил опробовать омский блогер Александр Шаронихин. Он снял ролик, где попытался использовать трубу по назначению, но чуда не произошло.

- Я живу недалеко, ехал на машине, решил посмотреть, что это такое, - рассказывает Александр. - Снял на видео, как обращаюсь к Оксане Фадиной. Если серьезно - думаю, этот объект неслучайно появился и в администрации на него стоит обратить внимание. Дело в том, что народ не чувствует обратной связи. Я вот, например, уже второй год борюсь со столбами. Три опоры уже прогнили и нависают прямо над окружной дорогой. Если упадут - будет повторение трагедии с рухнувшим на улице Жукова башенным краном. Или вот я снимал ролик про разваливающийся барак на улице Арнольда Нейбута. Тогда все только отмахивались. А через месяц он рухнул, погибли два человека. Людям важно, чтобы приходили не отписки, а мэрия обращала внимание на их обращения и реально помогало разобраться с вопросом.

Прямая связь с мэрией Омска.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Установить авторов трубы мы не смогли. Удалось ли через нее кому-нибудь из омичей докричаться до здания на улице Гагарина, 34, тоже неизвестно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оксана Фадина и ее замы за год получили 24 тысячи обращений

В мэрии подвели итоги работы за 2018 год. Всего за 12 месяцев в здание на улице Гагарина, 34 поступило порядка 65 тысяч письменных обращений. Из них 24 тысячи - непосредственно главе города Оксане Фадиной и ее заместителям.

- Кроме того, почти 1200 человек посетили личный прием мэра и руководителей структурных подразделений, - цитирует пресс-служба администрации начальника управления по работе с обращениями граждан мэрии Наталью Лошаченко.

Добавим, что на пульт единой диспетчерской аварийной службы ежедневно поступает от 100 до 500 звонков. В прошлом году в нее обратились порядка 30 тысяч омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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