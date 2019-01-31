В Омске снова начались массовые эвакуации из-за сообщений о минировании

По Омску покатилась вторая волна эвакуаций из-за сообщений о минировании различных объектов. Напомним, что со времени первой волны не прошло и недели – в понедельник, 28 января, из-за электронных писем о якобы заложенных бомбах в школы, больницы и другие учреждения города, были эвакуированы порядка 100 разных объектов. Школьников тогда отпустили по домам, пациентов разместили в теплых палатках и автобусах. После тщательной проверки всех зданий полиция тогда не обнаружила никаких опасных объектов. Уже после обеда все учреждения начали работу в обычном режиме.

Школы проверяют полицейские с собакамиФото: vk.com

Сейчас же вновь стали появляться сообщения о том, что многие здания в городе эвакуируют. В соцсетях омичи пишут об эвакуациях в школах, административных зданиях и больницах. В эти учреждения вновь кто-то разослал письма с угрозами, как это было в начале недели. Как стало известно «Комсомолке», уже эвакуированы около трех десятков различных зданий.

Все сообщения стали поступать после 11 часов. Школьников и сотрудников многих эвакуированных офисов отпускают по домам, оперативники не знают, сколько может занять проверка. В первую очередь проверяют школы, больницы и другие социальные объекты.

Эвакуации происходят уже второй раз за неделюФото: vk.com

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ЭВАКУИРОВАЛИ?

- Школы № 21, 23, 28, 32, 42, 53, 55, 65, 80, 97, 107, 109, 116, 120, 123, 135, 151

- Поликлиника № 2, Детская больница №4, БСМП № 2, Городская больницы №3, Областная клиническая больница

- Центр занятости на Певцова, 14 и на Тарской, 11

- Офисное здание панорама на Гагарина, 14

- Здание ОГИС

- ТЦ «Каскад», ТЦ «Сибирская пирамида».

Школьников отпустили по домамФото: vk.com

В антитеррористической комиссии Омской области о сообщениях о «минировании» учреждений уже прокомментировали ситуацию:

- Сегодня, 31 января, вновь стали поступать на электронные почты ряда предприятий, организаций и учреждений анонимные письма о «минировании». Сейчас правоохранительными органами совместно с органами исполнительной власти в соответствии с полномочиями ведется проверка каждого сообщения о «минировании» зданий. О результатах проверок жители будут проинформированы. Пока признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Просим граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.