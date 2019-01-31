В Омске на глазах у своей детей умерла героиня шоу Малахова

Омичка Динара Азанова «прославилась» на всю страну в марте 2014 года. Сожитель женщины, решив ей отомстить, выложил в интернет запись, где дама сердца материт их семимесячную дочку. Причем 19-летняя мать обижается на младенца и высказывает ей претензии, как своей ровеснице. Тогда разгорелся скандал, женщину ограничили в родительских правах и позвали на шоу в Андрею Малахову. Там она рыдала и изображала раскаяние.

На шоу Динара рыдала и обещала исправиться.

У женщины остались трое детей - 5 и 3 лет, а также 7-месячный малыш.Фото: СОЦСЕТИ

Женщина заверяла в соцсетях, что дети ее главная радость.

Судя по всему, за прошедшие четыре года Динара времени даром не теряла. Она зарегистрировалась на нескольких сайтах знакомств. Она успела родить еще двоих детей от разных отцов. Правда, страх лишиться ребенка оставался недолго. На своей странице в соцсетях она пишет: что самое большое счастье в ее жизни - это дети, а вот с семейным положением все сложно. Семья, как неблагополучная была на контроле у опеки, к ей была прикреплена соцработник. Эта сотрудница первой и обнаружила тело нерадивой мамаши.

Дверь в квартиру открыл старший сын Азановой. 5-летний мальчик сказал, что мама спит. Когда соцработник подошла ближе, поняла, что женщина умерла. По предварительным данным, это произошло накануне ночью. Дети несколько часов провели с трупом матери. Признаков насильственной смерти при осмотре тела следователи не обнаружили. Причины смерти молодой женщины окончательно установят после вскрытия.