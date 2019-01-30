В Омске родились Малина, Ума-Джаг-Хамон, Максимилиан и Гермес

Сотрудники регионального управления ЗАГС подвели итоги своей работы за прошлый год. В частности рассказали о приятном. В 2018-м на свет появились 21 493 маленьких омича, из них 7 560 - первенцы. Тем не менее, зарегистрировано большое количество и многодетных семей, где родились десятый, двенадцатый и тринадцатый ребенок.

Озвучили и статистику по именам. Как и несколько предыдущих лет подряд в 2018-м лидируют Артем (620 детей) и Софья и София (540 малышек). Также в пятерке самых популярных имен у мальчиков - Александр (509), далее - Михаил (411), Максим (406) и Дмитрий (366). В десятке популярных мужских имен в прошлом году оказались также Иван, Роман, Матвей, Егор, Кирилл, Илья, у девочек - Виктория, Полина, Мария, Анастасия, Екатерина, Ксения и Алиса.

Не проходит мода и на экзотические имена для малышей. Судя по всему, фантазия у родителей богатая. В прошлом году на свет появились Любомир, Евсей, Малина, Гермес, Доротея, Максимилиан, Корней, Пелагея, Кондратий, Савва, Лукерья. Есть и двойные имена Галина-Ангелина, Анна-Виктория, Ума-Джаг-Хамон.

В любом случае не согласные с мнением родителей по поводу своего имени омичи смогут изменить его на понравившееся.

27 жителей района одновременно поменяли фамилию, имя и отчество. Наиболее частой причиной смены фамилии - желание взять фамилию мужа или неблагозвучность фамилии. Кроме того, люди брали фамилию и отчество не своего биологического отца, а воспитавшего их мужчины.

Иногда меняют имена, чтобы осовременить их или сделать приближенными к культурной среде, где живут. Например, Валентин стал Эриком, Галина - Валерией, Оксана - Ксенией, Даниил - Данилом, Зульфия - Светланой, Ширзот - Львом, Арман - Романом.

Некоторые жители региона долго решались на такую кардинальную перемену в своей жизни. Самым старшим омичом, сменившим имя стал 68-летний мужчина, омичкой - 80-летняя женщина.

Директор областного управления ЗАГС Наталья Биляченко также рассказала на пресс-конференции, что омичи в прошлом году заключили 13 134 брака. При этом омичи женились в среднем в 25-29 лет, омички - в 18-24 года. В пяти парах молодожены не достигли 18 лет.

Есть и настоящие рекордсмены прошлого года: жениху 97 лет, а невесте - 89 лет, жениху - 91 год и невеста - 80 лет, жениху - 87 лет, а невесте - 76 лет. В общей сложности брачными узами себя связали 35 мужчин и 17 женщин в возрасте старше 75 лет.

Кроме того, в Омской области зарегистрированы 553 брака с иностранцами. Местные жители выбирали себе невест из Дальнего Зарубежья. Среди них сирийка, израильтянка и две немки. Омички в прошлом году выходили замуж за китайцев, немцев, египтян и латышей.