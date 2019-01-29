«В саду ее выгораживают»: Родители детей, жаловавшихся на издевательства воспитателя, рассказали о встрече со следователями

Накануне в детском садике № 330 прошло совсем не обычное для таких заведений совещание. На нем кроме руководства, родителей присутствовали представители Следственного комитета и УМВД. Разбирали инцидент, случившийся с одной из сотрудниц. Лариса Носик устроилась в этот садик в октябре. Директор Ольга Корниенко взяла нового специалиста без сомнений - с предыдущего места работы были только положительные характеристики. Дети любили Ларису Валерьевну и шли к ней в группу с удовольствием. Да и специалиста с таким опытом работы найти в сфере дошкольного образования - задача не из простых. Судя по данным, размещенным на сайте садика, вакансия воспитателя там была открыта еще в мае.

И вот, когда, казалось, вообще ничего не предвещало беды, разразился скандал. Сразу несколько малышей, ходивших в группу к Носик, пожаловались, что воспитатель издевалась над ними.

- Сначала говорили о 15 детях, но сейчас точно известно про троих - это два мальчика и девочка в возрасте 3-4 лет, - рассказала одна из мамочек, которая попросила не афишировать ее данные. - Дети рассказывают, что воспитатель заклеивала малышам рты, если они не хотели спать, и связывала руки и ноги, если шумели и бегали. На собрании со следователями руководство садика, конечно, пыталось выгородить эту Носик. Говорят, мол, она так играла. Но эта версия, по-моему, сомнительная. Пока были собраны показания со всех родителей. Если потребуется, придется в присутствии психолога опрашивать и самих ребятишек.

- А родители у Носик пытались выяснить, что произошло?

- Она ничего объяснять не стала, просто не вышла на работу.

Кстати, последний вариант может оказаться ключевым при проверке садика. Камер наблюдения там нет, поэтому документальных свидетельств случившегося у родителей нет. Тем не менее, доказать вину воспитательницы или оправдать ее, можно наверняка. Такие прецеденты уже были. Есть отработанные технологии, когда психолог может точно определить, придумал ребенок историю или говорит правду.

Тем временем, после случившегося родители намерены приобрести и установить в группах камеры наблюдения, чтобы в дальнейшем контролировать происходящее с детьми в их отсутствие.

В самом саду, видимо, решили держать глухую оборону. Накануне там сообщали, что директор весь день в разъездах и сильно занята. Спустя сутки трубку все-таки взяла сама Ольга Корниенко. Молча выслушав просьбу прокомментировать случившееся, он бросила трубку.

А вот в департаменте образования, которое курирует, в том числе и городские детсады, объяснили, что воспитатель после скандала уволилась по собственному желанию. Проверку заявлений от родителей начали сразу в трех ведомствах - Следственном комитете, УМВД и прокуратуре.

СКАЗАНО

«От эмоционального выгорания никто не застрахован»

детский омбудсмен РФ Анна КУЗНЕЦОВА (цитата - Федеральное агентство новостей):

- От эмоционального выгорания никто не застрахован, насколько бы ни был пригоден человек для этой работы. Важно диагностировать и снимать симптомы эмоционального выгорания на ранней стадии, а не тогда, когда педагог дошкольного образования начинает отыгрываться на детях, которые, напугавшись, и рассказать толком ничего не могут.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

«Если рассказы детей совпадают в ключевых деталях, придумать такое невозможно»

Врач-психотерапевт, детский психолог Марк ГРИНБЕРГ:

- Дети и в трехлетнем возрасте вполне могут придумывать истории и договариваться между собой. Тут возможны и другие варианты. Например, когда родители домысливают то, что им рассказали дети. Или малыши что-то добавляют к истории. Или рассказывают о том, что произошло не с ними, а с другими людьми. Тут важно сверять «показания». Если ключевые детали истории повторяются во всех рассказах детей, то придумать такое и так точно вопроизвести они точно не смогут. Скорее всего, в таком случае они говорят правду.