2019-01-28T08:30:43+03:00
Происшествия

Стало известно, какие здания в Омске эвакуированы из-за сообщений о «минировании»

"Комсомолка" приводит список объектов, в которых, по словам неизвестных, заложена бомба
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Десятки школ, больниц и другие образовательные учреждения эвакуировали из-за сообщений о минированииДесятки школ, больниц и другие образовательные учреждения эвакуировали из-за сообщений о минированииФото: vk.com
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Взволнованные родители омских школьников с утра буквально завалили соцсети сообщениями об эвакуации во многих учебных заведениях. По сообщениям омичей в городских пабликах мы насчитали 24 эвакуированные школы города: №№ 7, 10, 11, 16, 21, 24, 32, 33, 34, 36, 48, 55, 56, 72, 73, 77, 82, 106, 108, 116, 120, 132, 140 и 151.

В основном, школьников сняли с первого или второго уроков, в некоторых школах занятия и вовсе не успели начаться. В комментариях радостные школьники написали, что их отправили домой, чтобы они не мерзли на улице. В городе с утра стоит сибирский мороз -30 градусов. В некоторых школах сообщили, что это учебная эвакуация, где-то сразу сообщили о минировании и отправили детей домой. Городские учебные заведения оцеплены, рядом дежурят медики.

- Мы пришли на 1 урок, только звонок прозвенел, всех тут же эвакуировали, - пишут школьники.

Школьники отправились домой с уроков Фото: vk.com

Школьники отправились домой с уроковФото: vk.com

Родители беспокоятся о своих детях, кто-то в панике пришел домой в кроссовках, а кто-то оставил в школе портфель:

- Нашу школу тоже распустили. В такой мороз какие могут быть учения??? – написали родители.

Сообщения о массовых эвакуациях приходят из разных частей Омска. Позже появились сообщения и о «минировании» нескольких больниц: БСМП-1, БСМП-2, ГБ №3, ГБ №6, ГП № 7 и 8, ГДКБ №2 им В. П. Бисяриной, Областная детская клиническая больница, гинекологическая больница в Амурском поселке, Диагностический центр и Детская поликлиника на Куйбышева.

На улице в городе сегодня -30 Фото: vk.com

На улице в городе сегодня -30Фото: vk.com

Помимо больниц и школ эвакуировались также департамент образования, органы опеки, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта и СибАДИ.

Сообщения о такой же эвакуации в школах и больницах приходят и из других городов – Новосибирска, Кемерово, Красноярска, из Алтая и Хакасии. На прошлой неделе массовые эвакуации прошли на Дальнем Востоке.

В полиции «Комсомолке» получить оперативный комментарий о ситуации не удалось – там пообещали рассказать через некоторое время. В соцсетях омичи написали, что приходило электронное письмо о минировании, после этого школьников и пациентов больниц срочно эвакуировали из зданий.

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