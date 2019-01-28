Следственный комитет проверит омский садик, где воспитатель, якобы, заклеивала детям рот скотчем

3-летний Саша (имя мальчика изменено) пожаловался маме, что воспитатель заклеивала ему рот скотчем. Елена Полозова сразу малышу не поверила - настолько дико это звучало. Но, пообщавшись с другими мамочками, выяснила, что их дети рассказывают о том же самом. В общей сложности об одном и том же говорият 15 малышей в возрасте трех-четырех лет. Списать на детские фантазии уже было нельзя, и женщины забили тревогу - написали заявления в полицию и прокуратуру.

- Не могу молчать! В эту пятницу подтвердился факт издевательства над детьми в группе, куда я каждый день отвожу своего младшего сына, - написала в соцсетях Елена Полозова. - К нам пару месяцев назад пришла новая воспитательница Носик Лариса Валерьевна, и, как оказалась, она связывала, заклеивала ротики нашим деткам скотчем! В дальнейшем запугивала детей, чтобы они не говорили родителям. Все-таки не все дети смогли молчать и все рассказали и показали дома, как над ними издевались в садике. Этого человека нельзя пускать работать с детьми, в пятницу она ушла из нашего садика, но не факт, что уже завтра она не пойдет в другой сад!

Тем временем, фото и данные воспитательницы с сайта садика исчезли. В самом образовательном учреждении объяснили, что сотрудницу просто не так поняли. Мол, все происходило в шутливой форме. Во время игры женщина привязывала к своей руке ребятишек и точно не хотела им навредить.

А вот в департаменте образования омской мэрии сообщили, что воспитатель, к которой возникли вопросы, уже написала заявление по собственному желанию.

доказать сейчас факт случившегся будет довольно непросто - в садике не было установлено видеонаблюдение. После инцидента родители решили его все-таки приобрести и поставить камеры, чтобы точно знать о происходящем в группе. Что же произошло на самом деле, предстоит разобраться следователям. После сообщений об инциденте в СМИ, к проверке подключился региональный Следком.

- В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, тщательно выяснены все обстоятельства и дана правовая оценка действиям работников детского сада, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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