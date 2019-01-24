Центр восточной медицины ХУА ТО–здоровье, молодость и красота!
За годы существования Центр ХуаТо прошёл огромный путь, завоевав признание и уважение как среди своих пациентов, так и среди врачей.
Центр специализируется на использование немедикаментозных методов лечения. Основным методом лечения, является классическая китайская иглорефлексотерапия, успешно используемая для лечения широкого спектра заболеваний.
Продолжателями медицинских традиций семьи являются доктор Гао Линь, дочь доктора ГаоПэйчжуна - седьмое поколение врачей в семье Гао - и доктор ЦзяВэньфэн.
доктор ЦЗЯ ВЭНЬФЭН
Центр восточной медицины «Хуа То»оказывает медицинские услуги в таких областях современной медицины, как пульмонология (бронхиальная астма, хронический бронхит и др.); акушерство и гинекология (профилактика токсикоза при планировании беременности, бесплодие, климакс, воспалительные заболевания, нарушения менструального цикла и др.); ревматология (ревматоидный артрит, склеродермия и др.); неврология (миастения, мигрень, остеохондроз, радикулопатии, гемипарезы после инсульта, депрессивные состояния) и мн. др.
В Центре восточной медицины «Хуа То» помогают пациентам, от которых уже отказались другие врачи. Здесь находят причину болезни и устраняют её без таблеток! Порой одного курса иглоукалывания оказывается достаточно для стимулирования организма к самостоятельной борьбе с недугом. Иглорефлексотерапия улучшает работу центральной нервной и эндокринной систем, восстанавливает обмен веществ и энергию, отвечающую за работу всех внутренних органов саморегуляции организма.
Центр «Хуа То» предлагает курс лечебных процедур и курс обучения методам сохранения здоровья, долголетия, а также женской привлекательности и мужской силы, основанный на традициях китайской медицины, а также на опыте использования внутренней человеческой энергии.
Иглорефлексотерапия, китайский точечный массаж, классический массаж, массаж стоп, вытяжение позвоночника, аэрокриотерапия, магнитотерапия - с помощью этих процедур и методик достигается устойчивый результат в лечении самых разных заболеваний. В центре также эффективно борются с ожирением и головными болями.
Доктор Линь уверена, что между пациентом и врачом должен установиться эмоциональный контакт, только тогда лечение принесёт максимальную пользу.
- За много лет практики я сделала вывод: когда пациент искренне доверяет врачу, результаты лечения мы получаем гораздо лучше, - уверена доктор Линь. - Я наблюдаю, как работает муж, у него настолько положительная энергетика, пациенты так верят ему, что результаты лечения просто поражают!
Приходите в наш центр, мы всегдабудем рады вам помочь!
ХУА ТО, ЦЕНТР ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ, г. Омск, ул. Фрунзе, 38, 2 этаж, т. 53-57-50
Время работы: пн, ср, пт с 08:00 до 19:00, вт-чт с 08:00 до 16:00, суббота с 09:00 до 14:00, выходной воскресенье
www.hua-to.ru
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