Центр восточной медицины ХУА ТО–здоровье, молодость и красота!

За годы существова­ния Центр ХуаТо прошёл огромный путь, завоевав признание и уважение как сре­ди своих пациентов, так и среди врачей.

Центр специализируется на использование немеди­каментозных методов лечения. Основным методом лечения, является классическая китайская иглорефлексотерапия, успешно исполь­зуемая для лечения широкого спектра заболеваний.

Продолжателями медицинских тра­диций семьи являются доктор Гао Линь, дочь доктора ГаоПэйчжуна - седьмое поколение врачей в семье Гао - и доктор ЦзяВэньфэн.

доктор ЦЗЯ ВЭНЬФЭН

Центр восточной медицины «Хуа То»оказывает медицинские услуги в таких областях современной медицины, как пульмонология (бронхиальная астма, хронический бронхит и др.); акушерство и гинекология (профилактика токсикоза при планировании беременности, бес­плодие, климакс, воспалительные забо­левания, нарушения менструального ци­кла и др.); ревматология (ревматоидный артрит, склеродермия и др.); неврология (миастения, мигрень, остеохондроз, радикулопатии, гемипарезы после инсуль­та, депрессивные состояния) и мн. др.

В Центре восточной медицины «Хуа То» помогают пациентам, от которых уже отказались другие врачи. Здесь находят причину болезни и устраняют её без табле­ток! Порой одного курса иглоука­лывания оказывается достаточно для стимулирования организма к самостоятельной борьбе с недугом. Иглорефлексотерапия улучшает работу центральной нервной и эн­докринной систем, восстанавливает обмен веществ и энергию, отвеча­ющую за работу всех внутренних органов саморегуляции организма.

Центр «Хуа То» предлагает курс лечебных про­цедур и курс обучения методам со­хранения здоровья, долголетия, а также женской привлекательности и мужской силы, основанный на традициях китайской медицины, а также на опыте использования внутренней человеческой энергии.

Иглорефлексотерапия, ки­тайский точечный массаж, классический массаж, массаж стоп, вытяжение позвоночника, аэрокриотерапия, магнитотерапия - с помощью этих процедур и методик достигается устойчивый результат в лечении самых раз­ных заболеваний. В центре также эффективно борются с ожирени­ем и головными болями.

Доктор Линь уверена, что между пациентом и врачом должен установиться эмоциональ­ный контакт, только тогда лечение принесёт максимальную пользу.

- За много лет практики я сделала вывод: когда пациент ис­кренне доверяет врачу, результаты лечения мы получаем гораздо лучше, - уверена доктор Линь. - Я наблюдаю, как работает муж, у него настолько положительная энергетика, пациенты так верят ему, что результаты лечения про­сто поражают!

Приходите в наш центр, мы всегдабудем рады вам помочь!

ХУА ТО, ЦЕНТР ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ, г. Омск, ул. Фрунзе, 38, 2 этаж, т. 53-57-50

Время работы: пн, ср, пт с 08:00 до 19:00, вт-чт с 08:00 до 16:00, суббота с 09:00 до 14:00, выходной воскресенье

www.hua-to.ru

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