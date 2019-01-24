«У меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки»: Юная омичка рассказала о подарке Путина

Пока большинство детей писали письма Деду Морозу, 12-летняя Настя Парыгина из Омска решила действовать наверняка и обратилась в Владимиру Путину. Семиклассница попросила у президента о новогоднем чуде, она уже давно мечтала о настоящих фигурных коньках. Но бабушке, которая воспитывает девочку, такая покупка была не под силу. Внучка слишком быстро растет и каждый раз обновлять спортивную амуницию для их маленькой семьи - дело непростое.

- Я увидела по телевизору, что ребята получают подарки от Президента. А мне очень хотелось коньки, чтобы тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные не успевают покупать мне коньки. Бабушка в шутку посоветовала написать письмо Президенту, а я так и сделала. Даже не думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро. Я очень, очень рада этому, - рассказала Настя.

Накануне девочке рассказали, что Владимир Путин передал ей долгожданный подарок. Настю пригласили в региональное министерство спорта. Пару белоснежных коньков, а также презент от хоккейного клуба «Авангард» ей вручил министр Дмитрий Крикорьянц.

- Я хочу порадоваться за твои успехи и передать подарок от Президента. Надеюсь, что ты найдешь все-все ключики в своей жизни, которые помогут тебе сделать ее яркой и интересной, – сказал министр счастливой обладательнице «фигурок».

Известно, что Настя учится в омской школе № 59, активно участвует в общественной жизни, играет на фортепиано, поет в школьном хоре и мечтает стать ветеринаром. Девочка сначала держала в секрете, что будет кататься на «президентских» коньках. Но теперь о том, кому надо писать, чтобы новогоднее чудо случилось, знают все ее одноклассники. Школьница же пообещала, что подарок точно не будет висеть на гвозде.