В отставку ушел вице-мэр Омска Денис Денежкин

На днях в ряде СМИ появились сообщения об отставке вице-мэра Дениса Денежкина, совмещавщего пост с должностью директора департамента имущественных отношений. В городской администрации «Комсомолке» пока эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Ситуацию с возможным уходом чиновника в мэрии никак не комментируют. Однако сегодня на сайте администрации фамилия Денежкина неожиданно исчезла из раздела с перечислением замов Фадиной. На сайте департамента имущественных отношений сообщается, что временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Егор Цвилий. Косвенно, это можно считать официальным подтверждением отставки.

С чем связано такое решение со стороны руководства региона, пока неизвестно. Различные политические Telegram-каналы сообщают: возможно, этому поспособствовали многочисленные судебные денежные взыскания. Ряд исков Денежкин получил в период, когда до работы в мэрии занимался бизнесом. Он управлял сетью овощных киосков "Дружино", но после конфликта с собственником вынужден был уйти. А потом Денежкин получил пост вице-мэра.

Скрин с сайта судебных приставов

Судя по открытым данным с сайта судебных приставов, человек с такими же данными, как и вице-мэр, имеет долгов на 2 миллиона. Испонительных листов с разными суммами на сайте 12. Различные Telegram-каналы сообщают, что отставка Денежкина связана с возможным возбуждением на него уголовного дела из-за долгов. Кстати, в декларации о доходах весной чиновник в графе доходы указал 0. Тогда он никак не комментировал эту ситуацию.

Чиновники отчитались о доходах за 2017 год.

Напомним, Дениса Денежкина назначили в конце декабря 2017 года. Нынешний мэр Омска, Оксана Фадина, вступив в должность, тогда начала собирать себе новую команду. Новый мэр тогда отмечала, что выбрала себе зама исходя из итогов конкурса «Лидеры России», в котором он вошел в 30 финалистов.