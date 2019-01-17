2019-01-17T10:28:04+03:00
Общество

В Омске леопард напал на работника цирка

Животное повредило ему плечо
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба Омского цирка. Гепард из цирка ФилатовыхФото: пресс-служба Омского цирка. Гепард из цирка Филатовых
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Инцидент произошел вчера днем после окончания репетиции в омском цирке. Сотрудник из труппы цирка Филатовых должен был убрать реквизит со сцены. Он почему-то решил подойти к животному сзади, а молодой леопард, которому нет еще и года, воспринял это как призыв к игре. Он развернулся и опустил свою тяжелую лапу на плечо ассистента. Леопард не рассчитал силы, поэтому на плече мужчины образовалась глубокая рана. Сотрудники цирка ее сразу же обработали и вызвали скорую.

Приехавшие медики госпитализировали 37-летнего работника, в больнице ему на плече наложили шов, рассказала «Комсомолке» директор омского цирка Елена Агафонова:

- Состояние нашего работника хорошее, коллеги его уже навещали в больнице, его жизни ничего не угрожает. Через несколько дней ассистента выпишут из больницы, и он сможет отправиться с труппой в другие города. С леопардом тоже все прекрасно. По мнению членов комиссии, которую мы создали после инцидента, в произошедшем полностью виноват ассистент – во-первых, он подошел чуть ближе, чем предполагает длина поводка, а во-вторых, он подошел к животному сзади.

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