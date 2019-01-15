«Печеньки! Вафельки! Коктейль!» Омич, дважды за месяц ограбивший офис быстрых займов, рассказал куда тратил деньги
Молодого омича недавно задержали за ограбление офиса быстрых займов. Это был его второй налет на микрофинансовую организацию за последние две недели. Первый раз он ворвался в офис микрозаймов и потребовал у кассира все деньги из кассы. Испуганная девушка отдала ему все, что было. Когда грабителя задержали, он рассказал, что купил себе новый смартфон, печеньки и сходил в кафе. Горе-грабителя отпустили ждать суда под подписку о невыезде.
Но на одном ограблении омич не остановился и решил повторить. Как сообщили в омской полиции, он пришел в офис быстрых займов в том же районе. На видео с камеры видно, что молодой омич спокойно зашел в офис, где сидела только девушка-кассир, и стал требовать деньги.
- Сколько готова дать? Я убить вас готов, денег мне дайте, - сказал грабитель.
Испуганная девушка отдала ему все, что было – почти 5 тысяч рублей. Получив деньги, галантный мужчина достал пару сотен из пакета и сказал:
- Это себе возьмите на чай, на кофе, на конфеты. Я вас не хотел обидеть.
В УМВД опубликовали видео доброса грабителя. Уже в полицейском участке омичу пришлось рассказать, куда же он потратил украденные деньги.
- Печеньки! Вафельки! Коктейль! - ответил он.
В полиции на омича завели уже второе уголовное дело по статье «Грабеж». Ему может грозить до 7 лет тюрьмы.
Печеньки! Вафельки! Коктейль!.