2019-01-15T14:16:42+03:00
Общество

«Печеньки! Вафельки! Коктейль!» Омич, дважды за месяц ограбивший офис быстрых займов, рассказал куда тратил деньги

Кассиру он ставил несколько сотен на конфеты и чай [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, ограбивший офис быстрых займов, рассказал куда потратил деньгиОмич, ограбивший офис быстрых займов, рассказал куда потратил деньгиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Молодого омича недавно задержали за ограбление офиса быстрых займов. Это был его второй налет на микрофинансовую организацию за последние две недели. Первый раз он ворвался в офис микрозаймов и потребовал у кассира все деньги из кассы. Испуганная девушка отдала ему все, что было. Когда грабителя задержали, он рассказал, что купил себе новый смартфон, печеньки и сходил в кафе. Горе-грабителя отпустили ждать суда под подписку о невыезде.

Но на одном ограблении омич не остановился и решил повторить. Как сообщили в омской полиции, он пришел в офис быстрых займов в том же районе. На видео с камеры видно, что молодой омич спокойно зашел в офис, где сидела только девушка-кассир, и стал требовать деньги.

- Сколько готова дать? Я убить вас готов, денег мне дайте, - сказал грабитель.

Испуганная девушка отдала ему все, что было – почти 5 тысяч рублей. Получив деньги, галантный мужчина достал пару сотен из пакета и сказал:

- Это себе возьмите на чай, на кофе, на конфеты. Я вас не хотел обидеть.

В УМВД опубликовали видео доброса грабителя. Уже в полицейском участке омичу пришлось рассказать, куда же он потратил украденные деньги.

- Печеньки! Вафельки! Коктейль! - ответил он.

В полиции на омича завели уже второе уголовное дело по статье «Грабеж». Ему может грозить до 7 лет тюрьмы.

Печеньки! Вафельки! Коктейль!.

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