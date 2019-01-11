2019-01-11T14:01:38+03:00
Общество

Омская мебельная фабрика «Переодежда» переоденет любой офис и дом!

Переодежда – новое слово в мебельной индустрии. Самые смелые интерьерные решения легко воплотимы с нашими специалистами
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Сейчас набирает популярность мебель и элементы декора с каретной стяжкой, которые украшают интерьер, созданный в любом стиле - от классического до современного.

Изготавливаем мягкие панели различных форм в виде каретной стяжки с отстрочкой, без нее, а также в технике капитоне. Кожа, бархат, замша идеально подходят для этих целей. Мягкие панели могут использоваться для интерьера в виде обшитых колонн, настенных панелей, потолков, дверей.

А также производим мягкую мебель в стиле капитоне: диваны классические честер, кресла в стиле капитоне, кровати с мягкими панелями и каретной стяжкой, тумбы прикроватные мягкие.

В настоящее время реставрация мебели становится выгодным решением. Мы не занимаемся простой перетяжкой мебели, диванов, кресел, мы даем новую долгую жизнь вашей любимой мебели! Комплексная реставрация и модернизация мебели с заменой не только обивки, но и наполнителей, каркасов, механизмов, комплектующих, а также восстановление лакокрасочных покрытий деревянных изделий. Нашей фабрикой используются только высококачественные материалы.

ТОПУС ОМСК, магазин-склад

тел.: 488-988

ул. 20 лет РККА, 179, (цоколь), Торговый комплекс «3-й Разъезд»

www.топус.рф

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