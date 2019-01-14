В Омске заработает единый центр, куда будет стекаться изображение со всех камер

В Омске появится единый центр, куда будет стекаться вся информация практически со всех камер видеонаблюдения города. Эта реформа принципиально важна. Если до сих пор все подобные устройства были разрознены и хаотично расположены по разных местам, а часто дублировали друг друга, теперь здесь наведут порядок. До сентября 2019 года власти установят 50 новых интеллектуальных камер. «Комсомолка» разбиралась, что они дадут.

– Вот, допустим, в парке камеры может установить владелец и два федеральных ведомства – МВД и МЧС, – рассказывает замначальника Главного управления региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин. – Причем, камеры часто «смотрят» в одну и ту же сторону. За их обслуживание дважды платят из госбюджета. Новая платформа позволит систематизировать все такие объекты. Второе – оптимизация расходов – для нашего дотационного региона это принципиально. Мы обязаны разместить камеры во всех местах массового скопления людей. Но здесь получается сэкономить, подключив к системе уже установленные – скажем, в ТЦ, школах, культурных заведениях. Или вот, например, к нам обратилась крупная сеть супермаркетов. Они готовы предоставить на видеоданные со своих камер наблюдения – но заливать их пока некуда.

Ситуация изменится после того, как единая платформа будет запущена. Ее данными онлайн смогут воспользоваться полицейские и спасатели. Это важно, например, при поиске пропавшего человека или нужной машины по номерам. Кроме того, сотрудники МЧС смогут еще до вызова реагировать на возгорания – они их просто увидят.

Дополнительно к уже существующим в городе камерам добавят дополнительные 50 – там, где такой техники нет, но установить ее необходимо. Их обслуживание обойдется в 10 млн рублей в год. Для сравнения в Санкт-петербурге на видеонаблюдение тратят порядка 2 млрд рублей. Правда, там к системе подключены даже камеры подъездов.

В Омске новые аппараты, которые установят в 2019 году, будут умными. Они рассчитаны на отслеживание по 9 параметрам. В частности, могут быть запрограммированы на такие виды аналитики, как «человек с ружьем», «бег», «скопление людей», «оценка плотности», «оставленные предметы», «появление человека в зоне наблюдения».

Но использование всех 9 функций камеры дорого и нецелесообразно. Поэтому каждое конкретное устройство будет прочесывать толпу или поток машин по 2-3 параметрам в зависимости от потребностей. Например, в омском аэропорту камеры будут обращать особое внимание на машины, в парках – подсчитывать входящих и выходящих людей.

А вот функция распознавания лиц пока отлично работает только в голливудских боевиках. В реальности такие системы еще несовершенны и устанавливать их особого смысла нет.

– Была такая камера на «Арене Омск», но она не слишком удачно распознает лица. К тому же человека надо сравнить с каким-то объектом. С каким? База террористов находится у ФСБ, база рецидивистов – у полиции. Они обе засекречены, – продолжает Станислав Горячкин. - Ввести их в программу все равно, что слить в общий доступ. Так что пока в Омске сделать это технически невозможно.

В рамках третьего этапа аппаратно-программного комплекса проекта до сентября 2019 года планируется установить 50 комплексов видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.

Интеллектуальную аппаратуру разместят не только в центре, но и на окраинах города. По 22 камеры установят в Кировском и Центральном округах, в Советском – 16, в Ленинском – 12 и в Октябрьском – 6 камер.

Добавим, что в 2018 году на территории региона в соответствии с государственным контрактом установлено 59 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Омске и в муниципальных районах, в 2017 году – 62 комплекса.

ВАЖНО!

Где появятся новые камеры?

- ул. Чокана Валиханова, д. 6,

- ул. Съездовская, д. 2,

- ул. 20-я Линия, д. 59Б,

- бульвар Победы, д. 2А (2 камеры),

- ул. 21-я Амурская, д. 12 (2 камеры),

- ул. 4-я Челюскинцев, д. 119 (2 камеры),

- ул. Партизанская, д. 2 (2 камеры),

- ул. Транссибирская, д. 25 (аэропорт) (2 камеры),

- пр-т Комарова, д. 2 (автовокзал) (2 камеры),

- ул. Леконта, д. 1 корп. 1 (ж/д вокзал) (6 камер),

- пр-т К. Маркса, д. 5А (1 камера),

- ул. 50 лет Профсоюзов, д. 107 (рядом со Скверо молодоженов) (2 камеры),

- пр-т Культуры, д. 1 (2 камеры),

- пр-т К. Маркса, д. 18 корп. 6 (рядом сквер им. 30 лет ВЛКСМ) (2 камеры),

- ул. Рождественского, д. 6 (у Ленинского рынка) (2 камеры),

- пр. К. Маркса, д. 62 (площадь Серова),

- ул. Партизанская, д. 18/1 (Выставочный сквер),

- ул. 21-я Амурская, д. 16 (2 камеры),

- ул. Багратиона, д. 2 (2 камеры),

- ул. Багратиона, д. 27Е (2 камеры),

- ул. 24-я Северная, д. 171 (2 камеры),

- ул. Краснознаменная, д. 25/1 (2 камеры),

- ул. Дианова, д. 2 (2 камеры),

- ул. Авиагородок, д. 38 (2 камеры),

- ул. Харьковская, д. 27 (1 камера) бег.

- ул. Ленина, д. 23 (2 камеры),

- ул. Иртышская Набережная, д. 9.