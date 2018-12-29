2018-12-29T15:26:19+03:00
Общество

ХК «Авангард» записал шуточный ролик с поздравлениями от Ким Кардашьян и Дональда Трампа

Болельщики уже оценили искрометный юмор автора [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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До Нового года осталось чуть больше двух дней. Пока омичи запасаются провизией для стола на главный праздник страны и подарками для близких, ХК «Авангард» записал поздравительный ролик. В нем хоккеистов поздравляют звезды. Правда, на изображения настоящих артистов и спортсменов наложили шуточную озвучку.

Например, Ким Кардашьян, известная на вес мир своей выдающейся пятой точкой, записала поздравление для всех сразу:

- Желаю, чтобы у вас не случилось то, благодаря чему я популярна на весь мир.

И для молодого дарования команды в частности:

- Как самая популярная армянка Голливуда, я хочу поздравить с Новым годом самого популярного армянина КХЛ. Барев дзес (Здравствуй. - Прим. авт.), Артем! Желаю, чтобы ты когда-нибудь попал в НХЛ и тогда я покажу тебе, где готовят лучший чалагач на Западном побережье. С Новым годом!

Джастин Бибер поздравил всех канадцев, выступающих за эту команду. Из этой же североамериканской страны и главный наставник «ястребов» Боб Хартли.

- Мы с вами очень похожи. Мы единственные канадцы, которые могут собрать так много красивых девушек на одном стадионе! - заметил поп-певец.

Дональд Трамп обратился голкиперам «Авангарда».

Звезды поздравляют "Авангард" с Новым годом!.Новый год все ближе, и нам уже поступают первые поздравления из-за рубежа.

- Если бы у меня были такие вратари, я бы даже не подумал строить стену на границе с Мексикой! - заявил эксцентричный американский лидер.

Леди Гага обратилась в финнам Карри Рамо и Вилли Покка.

- Мы - люди со странными и короткими именами - должны держаться вместе, - уверена певица.

Поздравление Льюиса Хемильтона досталось президенту омского клуба Александра Крылова. Гонщик «Формулы-1» восхитился его способностью так быстро добираться на матчи «Авангарда» по подмосковным пробками в Балашиху. Напомним, команда временно базируется в этом городе, пока не решат вопрос с ремонтом «Арены Омск».

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