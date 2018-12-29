2018-12-29T13:24:13+03:00
Общество

В канун Нового года Александр Бурков исполнил мечту омской девочки из многодетной семьи

Губернатор подарил всем ее братьям и сестрам праздничные костюмы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Омской областиФото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

27 декабря Владимир Путин собрал всех губернаторов на Госсовет. Главная цель была познакомиться - многие глав регионов избраны совсем недавно – и наметить план работы на будущее. А в холле по инициативе президента установили «Елку желаний», куда прикрепили необычные игрушки от ребятишек со всей страны. На каждой написаны их заветные мечты. Приехавший на встречу в столицу губернатор Александр Бурков, снял с елки пожелания от омских детей. Одно из них уже успели воплотить в жизнь.

Совершенно точно волшебным и незабываемым станет этот Новый год для многодетной семьи Агалаковых в отдаленном селе Хутора Тюкалинского района. Сейчас в ней воспитывают пятерых ребятишек, но уже летом ожидается пополнение – еще один мальчик.

– Семья Агалаковых очень крепкая и дружная. Дети хорошо учатся, принимают активное участие во всех спортивных, культурных и трудовых мероприятиях, которые проводятся на территории сельского поселения и района, – рассказали в пресс-службе областного правительства. – У старшей дочери – 13-летней Анастасии – было заветное желание: по-настоящему праздничные и красивые наряды для встречи Нового года для ее братьев и сестер. В канун Нового года желание девочки сбылось.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Перед Новым годом на границе Омской области с Казахстаном ожидают пробки
«Росводоканал Омск» готов к работе в новогодние праздники
Омские энергетики обменялись опытом в сфере цифровизации с коллегами из «Башкирэнерго»
Министр экологии предложил омичам бегать с мусорными мешками
В Омске на улице Бударина наконец-то откроют каток
Лже-работники банка сняли с карты омички 250 тысяч
У 30 пассажиров, летевших из Омска в Сочи, потеряли багаж
В Омске мужчина выпал из окна прямо на детскую площадку
На трассе под Омском полностью сгорела фура
В Омске пациент одалживал у врачей сотовые, а потом обчищал их через мобильный банк
Омичи смогут ездить в общественном транспорте за 19 рублей до апреля
В Омске сдали еще один дом обманутых дольщиков
Омичам напомнили про перекрытие улиц на 7 января
В самом центре Омска образовался каток из-за коммунальной аварии
Кинотеатр «Первомайский» может открыться еще до Нового года
В Омск на Левом Берегу построят многоуровневую парковку
В новогоднюю ночь омичей из парка развезут автобусы
В Омск не пустили партию новогодних мандаринов
Подписаны первые в России концессионные соглашения на строительство общеобразовательных школ на базе 115-ФЗ с банковским финансированием
На окраине Омска «Тойота» повалила на дорогу столб
Чиновникам омской мэрии запретили прогуливать заседания горсовета
В омских киосках можно купить проездные со скидкой
Из-за предновогодней суеты Омск встал в 8-балльные пробки
У омичей на вкладах в банках лежат 200 миллиардов
По Омску ездит трамвай с водителем Дедом Морозом
Житель Омской области менял газовый баллон и спалил квартиру