В канун Нового года Александр Бурков исполнил мечту омской девочки из многодетной семьи

27 декабря Владимир Путин собрал всех губернаторов на Госсовет. Главная цель была познакомиться - многие глав регионов избраны совсем недавно – и наметить план работы на будущее. А в холле по инициативе президента установили «Елку желаний», куда прикрепили необычные игрушки от ребятишек со всей страны. На каждой написаны их заветные мечты. Приехавший на встречу в столицу губернатор Александр Бурков, снял с елки пожелания от омских детей. Одно из них уже успели воплотить в жизнь.

Совершенно точно волшебным и незабываемым станет этот Новый год для многодетной семьи Агалаковых в отдаленном селе Хутора Тюкалинского района. Сейчас в ней воспитывают пятерых ребятишек, но уже летом ожидается пополнение – еще один мальчик.

– Семья Агалаковых очень крепкая и дружная. Дети хорошо учатся, принимают активное участие во всех спортивных, культурных и трудовых мероприятиях, которые проводятся на территории сельского поселения и района, – рассказали в пресс-службе областного правительства. – У старшей дочери – 13-летней Анастасии – было заветное желание: по-настоящему праздничные и красивые наряды для встречи Нового года для ее братьев и сестер. В канун Нового года желание девочки сбылось.