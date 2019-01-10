2019-01-10T08:53:15+03:00
Общество

Омич умер после того, как пробежал Рождественский полумарафон

Юрий Токарев активно занимался спортом и был в хорошей физической форме
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: FacebookФото: Facebook
Изменить размер текста:

Для близких 60-летнего преподавателя СибАДИ, директора по информационным технологиям «Омских кабельных сетей» Юрия Токарева его внезапная смерть, судя по всему, стала шоком и полной неожиданностью. Мужчина профессионально занимался альпинизмом и был хорошо физически подготовлен. 7 января он, по традиции, пробежал Рождественский полумарафон. После этого почувствовал себя плохо. Придя домой, прилег отдохнуть и больше уже не поднялся. По предварительным данным, у него случился инфаркт.

- Почти всегда мы были в одной связке. Первый раз Юрия Петровича я увидела в майском походе в Южном Казахстане, в ущелье Мерке в 2013 году, - рассказала на своей странице на Facebook омская художница Ольга Кадикова. - Меня тогда поразила его сильная физическая подготовка, готовность подниматься в горы каждый день, несмотря ни на что: ни на плохую погоду, ни на самочувствие. Юра мне всегда помогал нести что-то из вещей: на Эльбрусе в 2016 году, мы делали заброску в штурмовой лагерь Северный приют на 3800 м, куда он и другие участники восхождения занесли мое альпснаряжение и принадлежности для пленэра. И в 2018 году, при восхождении на пик Ленина мы шли в одной связке, вместе перепрыгивали трещины на леднике... Юра тоже мне помогал нести пуховку. Он всегда был скромным, добрым, интересным в общении, отзывчивым и надежным человеком. Не представляю теперь, как мы без него пойдем в походы. Это невосполнимая потеря...

У Юрия Токарева остались супруга, дети и внуки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Италии предлагают легализовать выращивание и переработку марихуаны и других легких наркотиков на дому
Сенатор М5 Маттео Мантеро внес в Сенат законопроект, согласно доводам которого все, кто против легализации, автоматически считаются лоббистами интересов наркомафии
Новости 24
В Омске иномарка с младенцем в салоне вылетела на тротуар
«Росводоканал Омск» подвел итоги работы в новогодние праздники
Границу с Омской области пытались пересечь 19 иностранцев
Омичи жалуются, что не могут купить пенсионные проездные
Стильный клуб для настоящих мужчин
В омской мэрии извинились перед омичами за сбой терминалов для оплаты проезда
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
В Москве считают, что Омская область провалила мусорную реформу
В Омске купленные большие автобусы выпустят на два популярных маршрута
Омскстат: каждый седьмой омич за чертой бедности
Российская аваикомпания назвала самолет в честь омича Егора Летова
Представители «Омскэнерго» вышли на старт Рождественского полумарафона
В Омске ГИБДД проверит любителей фотографировать авто под пешеходной «Аркой желаний»
Омич перевел мошенникам 8 тысяч на «похороны»
Телепередача с участием омского силача Михаила Шивлякова вышла на федеральном телеканале
Tele2 подводит итоги 2018 года
В Омске после ДТП таксист начал спешно сдирать наклейки с машины
В Омской области побит антирекорд по рождаемости
Омич украл дорогую коляску и сдал ее за 25 рублей
Грабители отобрали у омича только что купленный алкоголь
Омич убил тетю из-за того, что она его не поблагодарила
От новогодних петард пострадали 5 омичей
Пожарные спасли 19 омичей из многоэтажки в Нефтяниках
Омичу, устроившего пожар с пятью погибшими, вынесли приговор
Водителя из Омской области, из-за которого погибла пассажирка, будут судить