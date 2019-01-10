Омич умер после того, как пробежал Рождественский полумарафон

Для близких 60-летнего преподавателя СибАДИ, директора по информационным технологиям «Омских кабельных сетей» Юрия Токарева его внезапная смерть, судя по всему, стала шоком и полной неожиданностью. Мужчина профессионально занимался альпинизмом и был хорошо физически подготовлен. 7 января он, по традиции, пробежал Рождественский полумарафон. После этого почувствовал себя плохо. Придя домой, прилег отдохнуть и больше уже не поднялся. По предварительным данным, у него случился инфаркт.

- Почти всегда мы были в одной связке. Первый раз Юрия Петровича я увидела в майском походе в Южном Казахстане, в ущелье Мерке в 2013 году, - рассказала на своей странице на Facebook омская художница Ольга Кадикова. - Меня тогда поразила его сильная физическая подготовка, готовность подниматься в горы каждый день, несмотря ни на что: ни на плохую погоду, ни на самочувствие. Юра мне всегда помогал нести что-то из вещей: на Эльбрусе в 2016 году, мы делали заброску в штурмовой лагерь Северный приют на 3800 м, куда он и другие участники восхождения занесли мое альпснаряжение и принадлежности для пленэра. И в 2018 году, при восхождении на пик Ленина мы шли в одной связке, вместе перепрыгивали трещины на леднике... Юра тоже мне помогал нести пуховку. Он всегда был скромным, добрым, интересным в общении, отзывчивым и надежным человеком. Не представляю теперь, как мы без него пойдем в походы. Это невосполнимая потеря...

У Юрия Токарева остались супруга, дети и внуки.