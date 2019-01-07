Рождественский полумарафон выиграли спортсмены из Уфы и Югры

В Омске в 28-ой раз прошел Рождественский полумарафон. В нем приняли участие 1139 спортсменов. Участники из 28 регионов России, а также гости из 14 иностранных государств приехали, чтобы принять участие в самом холодном забеге. Например, 11 человек приехали из Казахстана, девять из Германии, по пять — из Бельгии и Великобритании, по три спортсмена прибыли из США, Австрии, Ирана, еще два бегуна из Швеции и по одному — из Японии, ЮАР, Франции, Испании, Индии и Бразилии. Впрочем, сегодня температура для забега вполне комфортная – всего -9 градусов.

Соревновательных дистанций две – 21,1 километра и 7 километров. Особые надежды традиционно возлагались на омских спортсменов – прошлогодних победителей Марину Ковалеву и Александра Бутромеева. Все участники соревновательных дистанций получили медаль – в этом году это медвежья лапа, которая изображена в виде контура Омской области. Маршрут марафона проходит через исторический центр города.

Фото: пресс-служба Рождественского полумарафона

Победителем на главной дистанции в 21,1 километр среди мужчин стал 33-летний Михаил Кульков из Югры. Он пробежал дистанцию за 1 час 13 минут. Среди женщин победительницей стала Лейсан Яхина из Уфы. Она одолела 21 километр за 1 час 23 минуты.

Многие спортсмены традиционно бежали дистанцию в забавных костюмах – кто-то в мороз бежал в одних шортах, кто-то в костюме черепашек Ниндзя, а кто-то в теплом костюме медведя.