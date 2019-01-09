«Это хуже, чем Омск»: Роман Абрамович побывал в северном Лондоне и ужаснулся

Сайт soccer.ru вспомнил историю почти 16-летней давности. В качестве источника информации ресурс называет книгу авторов журнала Wall Street Journal. Как выяснилось, российский миллиардер Роман Абрамович мог стать владельцем лондонского клуба «Арсенал», а не «Челси». Это произошло по недоразумению. Изначально до олигарха дошла информация, что «Арсенал» не продается. Позже выяснилось, что руководство этого клуба было готово обсудить сделку. Но передумал уже россиянин.

Абрамовича отпугнули виды за окном автомобиля, когда он ехал на встречу на встречу с председателем правления футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур», который как и «Арсенал», находится в Северном Лондоне.

- Да это хуже, чем Омск! - ужаснулся Роман Аркадьевич.

Напомним, что у Абрамовича были близкие отношения с бывшим омским губернатором Леонидом Полежаевым. Именно он помог в финансировании постройки «Арены Омск», которое пришлось закрыть из-за трещины в фундаменте спустя 11 лет.