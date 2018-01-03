Омский Левша Коненко создал елочные игрушки, которые помещаются на рисовом зернышке

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко порадовал поклонников своего таланта новогодними подарками. Специально в главному празднику, который так любят все россияне, художник создал крошечные елочные игрушки - керамических Снегурочку и Деда Мороза. Сказочный волшебник и его внучка получились настолько миниатюрными, что с легкостью разместились на срезе рисового зернышка. А вдоль него еще и удалось разместить надпись «С Новым годом!».

- Сами фигурки вылеплены из полимерной глины, потом запечены, - объясняет омский Левша. - А украшения на них сделаны из настоящего золота.

Также оригинально мастер осмыслил и идею символа нового года. По его мнению, в отличие от китайской Желтой свиньи жителям нашей страны стоит придумать свой. В качестве альтернативы Анатолий Коненко предложил парящего над землей орла. Правда, делать его двуглавым, как на гербе художник, все-таки, не стал. Гордая птица разместилась на половинке скорлупы кедрового ореха размером 1,2 сантиметра.

Фото: Анатолий КОНЕНКО

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