Итоги 2018 года в Омске: Новый губернатор, реконструкция Юбилейного моста и переезд «Авангарда»

СИБИРЯКИ ВЫБРАЛИ ХОЗЯИНА

Главным событием для Омской области стали выборы губернатора. В сентябре регион, наконец, обрел полноправного хозяина. А Александр Бурков в отсутствие реальных соперников набрал больше 80% и избавился от приставки и. о. Зато некоторые министры правительства до сих пор работают с ней. На формирование команды губернатору, сетовавшему на нехватку кадров, потребовалось немало времени (подробнее см. «Ну ты сказал!»). Первые назначения он сделал только в середине декабря, разом заменив всех своих заместителей. Позже стало известно, что полностью изменится и структура омского правительства. Часть министерств упразднят и перераспределят их полномочия между другими ведомствами. Окончательно сформировать команду губернатор пообещал только к марту 2019 года. Это гораздо позже других глав регионов, прошедших через сентябрьские выборы.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЮБИЛЕЙНОГО МОСТА

О проблемах Юбилейного моста, которому стукнуло полвека, стало известно прошлым летом. Жители заметили серьезные трещины в конструкции, в некоторых местах тротуара для пешеходов виднелись сквозные дыры. Опасения омичей подтвердил и бывший глава НПО «Мостовик» Олег Шишов. После этого власти приняли решение реконструировать сооружение. На работы выделили более 300 миллионов рублей, а движение через мост пришлось полностью перекрывать осенью прошлого года. Открыть объект собирались в мае 2018-го. После этого чиновники называли еще несколько дат. В итоге закончили реконструкцию Юбилейного моста лишь в октябре.

- Мы действительно ждали этого события год. Я видела по публикациям, по вашим отзывам в соцсетях, насколько вы заждались, как вы обсуждали каждый элемент и каждый шаг инженерного решения, радовались вместе, а где-то диспутировали, критиковали, - сказала на открытии мэр Омска Оксана Фадина.

В администрации сейчас решают, какой мост ремонтировать следующим. Уже провели испытания Комсомольского и Фрунзенского мостов.

БОРЬБА ЗА УЕЗЖАЮЩИХ

Об отрицательной миграции и толпах уезжающих в Омске говорят уже не первый год. Александр Бурков стал первым руководителем, который официально не просто признал эту проблему, но и заявил, что ее решение - один из приоритетов власти. По данным Омскстата, регион навсегда покинули порядка 300 тысяч человек.

- Отрицательная миграция, - а это отток около 10 тысяч человек по итогам 2017 года, - была и остается главной проблемой для региона. И это при том, что мы тысячами возвращаем наших сограждан из соседнего Казахстана, - заявлял тогда Александр Бурков.

Правда, особых успехов в решении миграционной убыли за последний год власть не добилась. Свежие официальные цифры показали: каждый день из Омской области уезжают 103 человека. И пока непонятно, как бороться с этой ситуацией.

Болельщики трогательно проводили любимую хоккейную команду в Балашиху. Вернется она нескоро. ФОТО: hawk.ru

ПОТЕРЯ «АВАНГАРДА»

В сложную ситуацию «Авангард» попал перед самым началом сезона. В конце июля стало понятно: проводить матчи на «Арене-Омск» небезопасно. Строительная экспертиза показала: часть здания может обрушиться в любой момент. Руководство клуба и власти судорожно решали что делать. Играть во дворце спорта на Левом берегу было нельзя, здание прежней арены «ястребов» - СКК имени Блинова - тоже находилось в плачевном состоянии. В итоге в клубе приняли единственное возможное решение - уехать играть в другой город. Между Астаной, Красноярском и Балашихой выбор пал на последний город. Там сейчас и базируется команда. Предполагалось, что вынужденный отъезд «ястребов» из Омска продлится всего один сезон. Однако накануне стало известно: в ближайшие 2 года клуб точно не вернется.

- Сейчас речь идет о реконструкции «Арены-Омск». Возможно, с расширением зрительских мест, - сообщил губернатор Александр Бурков. - Мы с Алексеем Борисовичем Миллером обсуждали эту тему. По срокам: вероятнее всего, что гарантированно в 2022 году зимний сезон команды пройдет у нас в Омске. Но мы надеемся, что это может произойти раньше: уже в 2021-м в сентябре «Авангард» может начать сезон на своем поле. Реконструкция будет вестись за счет компаний «Газпром» и «Газпром нефть».

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА «ГАЛЕРКА»

С конца нулевых актеры «Галерки» жили в состоянии, которое в народе называется «на чемоданах». Своего дома труппа не имела - в здании театра почти 10 лет шла масштабная реконструкция. И открытие «Галерки» каждый раз переносили. Осенью этого года в этой долгой истории поставили точку. Все работы на объекте, наконец, довели до ума. На финальный этап реконструкции из бюджета дополнительно выделили более 100 миллионов.

На 8 000 кв. м обновленного театра разместились сцена, зрительный зал на 300 человек, два репетиционных зала, гримерки, душевые, буфет и другие обязательные атрибуты театра. Фойе на 1-мм и 2-м этажах выполнены в разных стилях, а потолки украшают огромные блестящие люстры. И 2 ноября театр дал для омичей первый спектакль после открытия. Достать билеты на постановки в первые месяцы почти нереально.

НУ ТЫ СКАЗАЛ!

«Где в регионе брать профессионалов?»

- Я неоднократно собирал отраслевиков - просил их предложить кандидатуры. Никто не готов идти. И ситуацию с кадрами так быстро, похоже, не изменить. Где профессионалов брать? Если есть предложения по кадрам - предлагайте!

(Губернатор Александр Бурков - на встрече с непарламентскими партиями)

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«Каждый раз, когда возвращаюсь в Омск, готова целовать перрон вокзала!»

- Самый лучший город - Омск. Какой помимо него? Омск! У каждого своя причина уехать отсюда. У меня были предложения покинуть Омск - я этого не скрываю. Его надо улучшать, ему нужно придавать комфорт. Я много где была - в разных точках земного шара. Но каждый раз, когда возвращаюсь, на железнодорожном вокзале готова перрон целовать, потому что вернулась домой. Омск для меня - это родина. Свою малую родину нужно любить. Гордость о своей родной земле должна быть всегда. Нужно заступаться за свою малую родину. Омск для меня притягателен.

(Мэр Оксана Фадина на прогулке с журналистами - на вопрос, какой город самый лучший)

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«Я не хочу платить за многодетные семьи»

- Не должен городской бюджет на это деньги расходовать. Не хочу я кормить многодетных! И, уверяю вас, так, как я, мыслит большинство. Так называемые многодетные семьи обошлись нам в 73 млн рублей минимум. Моя позиция - если воля государева, то пусть государь и платит за многодетные семьи. ...Я лично совершенно не хочу платить за многодетную семью, ни за газ, ни за воду для многодетной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная воля - пусть деньги будут федеральные. Это мое мнение. Это мнение депутата одномандатного округа номер 12 Алексея Николаевича Провозина!

(Депутат горсовета Алексей Провозин - о выделении земли многодетным)

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«Вы будете отвечать за деятельность этого кореша»

- У нас проблемы не в законодательстве, а в эффективности работы фонда капремонта. И в том, что у него постоянно меняется руководство. Пока новый человек в курс дела войдет - ему уже указывают на выход. Нужно найти квалифицированного специалиста, который бы наладил работу с деньгами омичей. Нам нужен хозяйственник, крепкий, который бы деньгами наших жильцов мог хорошо распоряжаться. Если у вас есть предложения по кандидатуре - думаю, губернатор его поддержит. Но тогда вы будете полностью отвечать за деятельность этого кореша.

(Спикер ЗакСобрания Омской области Владимир Варнавский - о работе Фонда капремонта)

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«Спасибо, что признали «чистой» спортсменкой, но я отклоняю ваше приглашение на Олимпиаду»

- Рада, что МОК признал меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашение на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту. В их «чистоте» я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнеры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования». В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке - я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду.

(Омская конькобежка Ольга Граф - в ответ на приглашение МОК на зимние Игры)