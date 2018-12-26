Омский заключенный вырезает шедевры из обычных книжек

Как оказалось, творчеством можно заниматься даже в колонии. Для омского заключенного Александра Бельковича небольшое хобби превратилось в настоящее увлечение. В колонии №3 «Комсомолке» рассказали, что заключенный творческий человек и всегда любил рисовать – изготавливал декорации для спектаклей, поделки из папье-маше.

Сейчас Александра увлек бук-карвинг, в переводе с английского – это резьба по книгам. Из книг при помощи канцелярского ножа, клея и ножниц можно создавать настоящие шедевры.

Фото: Пресс-служба УФСИН

Так всего за 4 дня заключенный сделал макет поезда из детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Он большой поклонник творчества Агаты Кристи, поэтому ему и пришла идея сделать что-то по мотивам ее романов.

Еще одна работа заняла у него три недели. Из стопки книг Александр сделал поместье Тара из книги Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». В стопке книг заключенный вырезал дом, качели рядом, дерево и забор.

Фото: Пресс-служба УФСИН

Белькович очень любит читать, именно из книг у него возникают идеи для новых работ:

! Еще писатель Максим Горький сказал, что важно любить книги, потому что они помогут разобраться в пестрой путанице мыслей. И он был прав, потому что все, что мы делаем руками, например, скульптуры, картины, мы можем делать благодаря тем знаниям, которые мы получили из книг, потому каждая книга имеет право на вторую жизнь, – говорит Александр.

Фото: Пресс-служба УФСИН

В пресс-службе УФСИН рассказали, что для творческих работ заключенный использует только старые списанные книги из библиотеки, так он дает им вторую жизнь.