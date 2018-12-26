2018-12-26T11:19:43+03:00
Общество

Омский заключенный вырезает шедевры из обычных книжек

Некоторые работы он делает по три недели
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УФСИНФото: Пресс-служба УФСИН
Изменить размер текста:

Как оказалось, творчеством можно заниматься даже в колонии. Для омского заключенного Александра Бельковича небольшое хобби превратилось в настоящее увлечение. В колонии №3 «Комсомолке» рассказали, что заключенный творческий человек и всегда любил рисовать – изготавливал декорации для спектаклей, поделки из папье-маше.

Сейчас Александра увлек бук-карвинг, в переводе с английского – это резьба по книгам. Из книг при помощи канцелярского ножа, клея и ножниц можно создавать настоящие шедевры.

Фото: Пресс-служба УФСИН

Фото: Пресс-служба УФСИН

Так всего за 4 дня заключенный сделал макет поезда из детективного романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Он большой поклонник творчества Агаты Кристи, поэтому ему и пришла идея сделать что-то по мотивам ее романов.

Еще одна работа заняла у него три недели. Из стопки книг Александр сделал поместье Тара из книги Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». В стопке книг заключенный вырезал дом, качели рядом, дерево и забор.

Фото: Пресс-служба УФСИН

Фото: Пресс-служба УФСИН

Белькович очень любит читать, именно из книг у него возникают идеи для новых работ:

! Еще писатель Максим Горький сказал, что важно любить книги, потому что они помогут разобраться в пестрой путанице мыслей. И он был прав, потому что все, что мы делаем руками, например, скульптуры, картины, мы можем делать благодаря тем знаниям, которые мы получили из книг, потому каждая книга имеет право на вторую жизнь, – говорит Александр.

Фото: Пресс-служба УФСИН

Фото: Пресс-служба УФСИН

В пресс-службе УФСИН рассказали, что для творческих работ заключенный использует только старые списанные книги из библиотеки, так он дает им вторую жизнь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В новогодние каникулы в Омске отменят несколько электричек
20 тысяч омичей не пустят за границу на Новый год
Романтичный омский дворник создал во дворе многоэтажки гигантское снежное сердце
Омские бизнес-клиенты Tele2 предпочитают мобильный интернет
Омские полицейские спасли замерзавшего на трассе в Казахстан водителя
В омские больницы с обморожениями попали 25 человек
В тройном ДТП в центре Омска пострадала 14-летняя девочка
Скидки есть, варикоза НЕТ!
В Омске появился первый случай гриппа
В Омске поймали наркоторговцев, делавших по 20 закладок в день
В Омске задержали женщину, воровавшую в маршрутках
Родные больше месяца ищут пропавшего омича после инсульта
Встречайте Новый Год в новом ресто-баре «GOSTY»!
Омичка оплачивала кредиты деньгами своего брата-инвалида
Специфику подключения к электрическим сетям обсудили энергетики, представители власти и бизнеса
Омичам на улице бесплатно раздадут мандарины
В Омске водитель на «Инфинити» снес столб возле «зебры»
В омской колонии провели утренник для детей заключенных
В ФСБ задержали мигрантов, пытавшихся попасть в Омск в грузовом поезде
Омич в костюме Деда Мороза проехал по городу на мотоцикле в -35 градусов
Омск в праздники будут охранять 4 тысячи полицейских
Банкеты для омского облправительства обойдутся в полмиллиона
За год омичи больше 400 раз жаловались на беспредел коллекторов
В Омске маршрутка с пассажирами влетела в сугроб
11-летнюю школьницу из Омска по интернету развращал житель Дербента
В омском минстрое замминистра ищут по объявлению