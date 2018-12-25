Как информационные технологии помогают жителям Прииртышья

Современная жизнь немыслима без цифровых технологий. Они делают наш быт, окружающую действительность лучше, комфортнее и безопаснее.

Сделать город безопасным

Компании, внедряя современные цифровые технологии, доказывают - в XXI веке можно и нужно жить по более высоким стандартам. Например, безопасность на дорогах. В марте этого года «Ростелеком» приступил ко второму этапу развертывания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Омской области.

Первые комплексы фото-видеофиксации (ФВФ) нарушений правил дорожного движения появились на омских дорогах еще в 2017 году, и эффект от их установки органы ГИБДД почувствовали сразу - количество ДТП в этих местах снизилось на 19%, а пострадавших - на 14%. Уже сейчас введены в эксплуатацию 120 объектов фотовидеофиксации для обеспечения безопасности и общественного порядка, и это не предел - эту работу планируется продолжать и закончить в 2020 году. Более того, ФВФ - это лишь одна из подсистем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Планируется, что на базе единой интеграционной платформы будут объединены различные информационные системы мониторинга и реагирования, в том числе комплексы систем автоматизации единого центра оперативного реагирования единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Омской области, системы видеонаблюдения в местах массового нахождения людей, комплексы оповещения, система «112», а также существующие элементы систем фотовидеофиксации и видеонаблюдения. Все это делается с одной целью - сделать жизнь людей безопаснее.

- В результате реализации высокотехнологичного решения появится возможность обезопасить население от угроз различного характера: природных, техногенных, террористических, - считает директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин. - Концепт проекта, разработанный для Омской области, может стать универсальным типовым решением для построения АПК «Безопасный город» и регионального, и муниципального уровня.

Информационные технологии - это не только безопасность на дорогах. Сервис «Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуется все большим спросом у омичей и жителей области.

С помощью специального приложения человек, находясь в любой точке мира, где есть доступ в интернет, сможет увидеть, что происходит или происходило в помещении и вокруг объекта, где размещены видеокамеры. Например, родители проконтролируют ребенка, а взрослые дети присмотрят за родителями преклонного возраста. Будучи в отпуске или командировке пользователь немедленно получит оповещение, если в квартире раздастся подозрительный звук или возникнет движение. Кроме того, если в доме произошло чрезвычайное происшествие, сработал датчик движения или камера видеонаблюдения зафиксировала в квартире посторонних, - активировав кнопку SOS в приложении «Умный дом», можно вызвать охрану.

Преимущества этой услуги люди оценили моментально, и только за 3 месяца минувшей осени количество подключений выросло на 30%.

С одной стороны, им импонирует адекватная стоимость (от 300 рублей в месяц), с другой стороны, сервис - есть возможность обращаться в круглосуточную техническую поддержку и приобретать оборудование в рассрочку.

Здоровье людей - главная ценность

Современная медицина немыслима без цифровых технологий и в частности интернета. Особенно это важно для больниц, расположенных в отдаленной сельской глубинке. Ничего удивительного в этом нет - оперативная связь, бесперебойная передача информации, налаженный электронный документ могут обеспечить квалифицированную работу лечебных учреждений, врачей и в конечном итоге здоровье людей. Понимая важность этой задачи, «Ростелеком» только в этом году построил около 1000 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области и организовал доступ в интернет в более 100 больницах в самых разных населенных пунктах региона, обеспечив им доступ в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. Теперь врачи разных клиник и больниц, даже те, которые работают в самых дальних селах Прииртышья, смогут применять современные информационные технологии для оказания квалифицированной помощи и проведения консультаций с пациентами из отдаленных населенных пунктов. Эти работы велись в рамках специальной федеральной программы, направленной на подключение медицинских организаций к скоростному интернету. За 2 года выполнения госконтракта на территории Омской области будет проложено 1278 км оптики и подключены к сети 150 медучреждений.

- Волоконно-оптические линии связи позволят не только гарантировать постоянное скоростное соединение, но и внедрять в медицинских учреждениях современные технологические решения, в том числе различное цифровое диагностическое оборудование, - уверен Эдуард Серобабин.

Интернет доступен всем

Над проектом «Устранение цифрового неравенства» в «Ростелекоме» работают не первый год - компания выступила исполнителем федерального проекта по устранению цифрового неравенства и согласно контракту должна предоставить услуги передачи данных на скорости не менее 10 Мбит/с в точках доступа, расположенных в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. Суть этого проекта в том, чтобы люди независимо от места жительства не чувствовали себя оторванными от современной жизни, информационного потока, благ цивилизации - интернет должен прийти в каждый дом.

Первая точка коллективного доступа в интернет появилась ровно 3 года назад в деревне Глинкино Павлоградского района, и вот сегодня компания «Ростелеком» в Омской области перешагнула «экватор» по программе устранения цифрового неравенства. В течение 2018 года в рамках реализации госконтракта в регионе было проложено более 500 км волоконно-оптических линий связи. Шло активное строительство точек коллективного доступа в Крутинском и Называевском районах. Так, только в Называевском районе общая протяженность оптической трассы составила 404 км, а в Крутинском - 103 км. Благодаря скоростному доступу в интернет, сельчане теперь смогут пользоваться порталом госуслуг, онлайн-банкингом, электронной почтой и многими другими электронными сервисами.

- Строительство линий связи дает новые возможности для развития всей телекоммуникационной инфраструктуры Омского Прииртышья и улучшения качества предоставления цифровых услуг для жителей села, - отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Кроме того, летом «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну Wi-Fi-сеть. Регистрация стала проще и понятнее: в единой сети Rostelecom_UUS по простым шагам авторизации в ней (с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг и звонка на бесплатный номер). Росту популярности Wi-Fi среди сельчан способствовала и отмена с 1 августа 2017 года платы за пользование интернетом через эти точки доступа.

Информационные технологии не стоят на месте, и компания «Ростелеком» активно внедряет их в жизнь. Например, одно из последних нововведений - система «Умный дом». Благодаря цифровым сервисам можно защитить свое жилье от последствий возгорания, взлома, коммунальных аварий и сделать проживание людей комфортным. Причем это интеллектуальное решение, простое и удобное в использовании, доступно для любой омской семьи, как, впрочем, и другие услуги компании.

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