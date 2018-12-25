2018-12-25T12:33:18+03:00
Общество

Погода в Омске на новый год 2019: ожидается потепление и снег

В новогоднюю ночь и каникулы в Омске будет теплая погода
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Погода в Омске на новый год 2019: ожидается потепление и снегПогода в Омске на новый год 2019: ожидается потепление и снегФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на сильные 35-градусные морозы в последние несколько дней, в новогоднюю ночь и праздники в начале 2019 года омичей ждет приятный сюрприз – в городе и области заметно потеплеет. Потепление в регион придет уже в пятницу, 28 декабря. Синоптики обещают температуру днем около -8..-13, но прогнозируют усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

Однако с воскресенья, 30 декабря, ветер уже будет не таким сильным. Температура днем ожидается около -6 градусов, а ночью -15. В Новый Год, 31 декабря, установится примерно такая же теплая погода. В Омске синоптики обещают температуру днем не ниже -7 градусов, а в новогоднюю ночь не ниже – 15 градусов. 30 и 31 декабря возможен снег.

В новогоднюю ночь и каникулы омичей ждет теплая погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогоднюю ночь и каникулы омичей ждет теплая погодаФото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным прогнозам, все каникулы жители города смогут насладиться относительно теплой и снежной погодой: можно будет много гулять, кататься на снежных горках и катках, посещать многочисленные городские мероприятия. Температура воздуха в начале года с 1 января по 7 января не будет опускаться ниже -8 градусов днем. Ночью будет не ниже -15.

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