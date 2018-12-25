Рак – не приговор

Кто-то боится тараканов, кого-то до дрожи пугают высота или замкнутые пространства. Кто-то цепенеет от страха при виде маленькой мыши. Современная медицина насчитывает более 300 видов различных фобий.

Причем одно из ведущих мест в этом перечне занимает канцерофобия – боязнь заболеть раком.

Нежелание ничего знать об этой болезни, впрочем, как и гипервнимание к малейшим изменениям в своём организме – нерационально и неправильно, так как чревато потерей способности мыслить трезво и принимать обдуманные решения.

Врачи утверждают, после 40 лет у каждого человека должна быть, так называемая, «онкологическая настороженность», но она не должна перерастать в навязчивую идею и портить жизнь. А в качестве основной психологической рекомендации предлагают сказать себе: «я должен сделать всё, чтобы быть здоровым» и действовать в соответствии с этой установкой.

Тем более, что медицинская наука движется вперёд семимильными шагами. Новые методы лечения, ещё недавно казавшиеся фантастическими, сегодня позволяют спасать уже не единицы, а сотни человеческих жизней. Главное – вовремя распознать болезнь и начать лечение.

Базис лечения - ранняя диагностика

Диагностика и лечение онкологических заболеваний с использованием самых современных методик успешно проводится в омском Центре современной медицины «Евромед». Врачи Центра делают всё для того, чтобы поставить точный диагноз и как можно раньше начать лечение. Хорошим подспорьем служат высокотехнологичное оборудование экспертного класса, новейшие методы обследования и, конечно, профессионализм специалистов.

В «Евромеде» применяются все основные методы диагностики онкологических заболеваний - лучевые (МРТ, МСКТ, цифровая рентгенография, маммография), ультразвуковые, лабораторные, эндоскопические, метод прижизненного исследования тканей (биопсия). Используются такие современные методики, как, например, соноэластография - метод ультразвукового исследования, позволяющий определить природу патологических образований в исследуемом органе и повысить чувствительность УЗИ в диагностике рака до 95,5%. Такое уникальное сверхточное оборудование, как 256-срезовый компьютерный томограф Somatom Definition Flash или 3-тесловый магнитно-резонансный томограф Discovery MR750w фирмы General Electric, позволяют не только обнаруживать новообразования на самых ранних стадиях, но и более точно выявлять характер опухоли и ее местонахождение.

Кроме того, в Центре действуют специализированные комплексные программы ранней диагностики. Например, «Онкологический Check-up» - полный профилактический скрининг организма, включающий лабораторные анализы, ультразвуковые исследования, сдачу онкотестов, функциональные исследования, эндоскопические исследования, МСКТ, МРТ, консультации специалистов и др. Обследование по этой программе проводится в комфортных стационарных условиях в течение 1,5 суток.

Всем известно, что рак коварен и многие его формы в начальной стадии протекают бессимптомно, поэтому проходить профилактические обследования необходимо регулярно - не реже, чем раз в год.

Щадящая хирургия

Если подозрения не напрасны и диагноз подтверждается, не стоит отчаиваться.

Доктора «Евромеда» твёрдо убеждены: рак – не приговор, и вот уже много лет подтверждают это убеждение успешной практикой лечения.

Основным методом лечения онкопатологий является хирургический, хотя зачастую применяется комплексное лечение. Но если раньше для пациентов предстоящая полостная операция служила дополнительным стрессом и при этом не всегда давала желаемый результат, сегодня возможно щадящее хирургическое вмешательство - лапароскопия.

Малоинвазивная хирургия сегодня - золотой стандарт в оперативном лечении онкологических заболеваний. Лапароскопическими способами осуществляют хирургическое лечение на всех органах брюшной полости - при раке желудка, поджелудочной железы, печени, почек, надпочечников, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, матки и яичников.

Вмешательство проходит под контролем камеры с высоким разрешением и возможностью многократного увеличения «картинки», что позволяет удалять не только очаги заболевания, но и пути лимфоотока от зараженного органа, тем самым значительно снизив риск рецидивов. Это принципиальное преимущество метода, хотя есть и другие: минимизация боли, короткий послеоперационный период, низкий риск осложнений, высокий косметический эффект.

Практически сразу после выхода из наркоза можно вставать и ходить, а уже на 3 – 5 сутки – выписаться из стационара. Риск возникновения послеоперационных грыж снижается в несколько раз, уменьшается риск спаечного процесса, а рубцы от проколов становятся практически незаметными спустя несколько месяцев после операции.

Стоит сказать и об операциях, позволяющих сохранить или восстановить грудь при раке молочной железы. Это радикальные операции, при которых можно сохранить молочную железу, удалив только её часть (квадрант с опухолью и регионарными лимфатическими узлами), а также онкопластические радикальные операции по удалению молочной железы с регионарными лимфатическими узлами с одномоментной или отсроченной реконструкцией тканевым расширителем или имплантом.

Исцеляющие руки врачей

Лечат больного не столько современные медицинские аппараты и высокоэффективные препараты, сколько врачи-профессионалы. Специалисты, накопившие огромный опыт в борьбе с недугом, в совершенстве владеющие сложными технологиями и методиками и постоянно повышающие собственный профессиональный уровень. Именно такие специалисты работают в Центре «Евромед».

На онкопатологиях органов брюшной полости (желудка, поджелудочной железы, печени, почек, надпочечников, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства), кожи и мягких тканей специализируется хирург-онколог, кандидат медицинских наук Максим Петрович Саламахин.

Операции на женских половых органах проводят онколог-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Александр Сергеевич Марьенко и онколог-гинеколог высшей квалификационной категории Татьяна Александровна Картавцева.

При онкопатологии молочных желёз и кожи оперирует онколог-маммолог высшей квалификационной категории, реконструктивно-пластической хирург, кандидат медицинских наук Владимир Евгеньевич Карасёв.

В сфере онкопатологий головы и шеи работает врач-онколог Евгений Валерьевич Подворный.

Главное помнить - чем раньше будет диагностировано заболевание, тем больше шансов победить рак.

Подробную информацию о диагностике и хирургическом лечении онкологических заболеваний в Центре современной медицины «Евромед» можно получить по телефону: (3812) 99-15-32.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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