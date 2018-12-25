Мамы подростков, которых травили в гимназии № 62, написали заявления в СКР и прокуратуру

Напомним, скандал вокруг гимназии № 62 начался с конфликта восьмиклассника Ромы Графа и его классной руководительницы. Педагога не устроило, что ученик ушел с урока труда - а фактически уборки снега во дворе учебного заведения - не отпросившись. По словам мамы мальчика, журналистки Натальи Граф, за это ее сыну устроили настоящую травлю. Она обратилась за помощью в министерство и департамент образования. Те провели проверку, но пока ограничились лишь размытым предписанием составить «дорожную карту» по возвращению Ромы в коллектив. На деле исправлять ситуацию, по всей видимости, никто не собирается.

Тем временем, к Наталье Граф начали обращаться другие родители, чьи дети также попали в сложную ситуацию в гимназии № 62. Она из них, Елена Исаева, уверена: проверку там провели для галочки.

- Весь разговор свелся к тому, что пишу про «квадратное», а ответы про «деревянное». То есть, по существу обращения проверки не было. Вообще. И документы никакие департамент не проверял, и даже не пытался понять суть вопроса, - возмущается Елена. - Я опять обращаю внимание на это директора департамента Инну Борисовну Елецкую, поскольку записаться к ней не смогла.

Родительница требует тщательной проверки и так называемого «благотворительного фонда» гимназии. Например, каждый ученик ежегодно должен сдавать 3 тысячи рублей на тетради по программе «Гармония». Но в этом году, по словам Исаевой, все начальные классы так и остались без них. Куда были направлены деньги, непонятно.

- Помимо этого, мы практически ежемесячно вносили 1000 рублей в фонд класса, - продолжает Ирина. - Эти деньги принимались наличными на родительском собрании или перечислялись на счета отдельных родителей с обоснованием, что это на воду и бумажные полотенца для рук. В каком объеме на 25 тысяч рублей дети могли пить воду не понятно, кем и как она поставлялась в школу - тоже. Весной 2017 года Новоселова О.Ю. сказала, что нужно делать ремонт в классе и это тоже задача родителей. И с нас было собрано с каждого около 6000 рублей. На класс это более 150 тысяч. На вопрос: «Кто будет делать ремонт в классе?», она ответила, что у школы есть свои люди, которые это делают и им платят. Никаких договоров с этими ремонтниками нам не было предоставлено, как и отчетов по приобретенным материалам. Поскольку в школе сейчас более 1000 учащихся, можно представить объемы собираемых денег. Это исчисляется миллионами рублей, и никакой отчетности по ним нет. Кроме этого, кто эти люди, которые привлекаются к ремонту в школе, замене батарей и прочим работам? Кто с ними заключает договоры? Кто проверяет качество и безопасность оказанных ими услуг? И, наконец, кто-то платит налоги с полученных «подработок»?

Елена Исаева намерена все эти вопросы адресовать в следственный комитет и прокуратуру. В ближайшее время женщина намерена написать туда заявления.

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