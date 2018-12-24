Депутаты омского горсовета подвели итоги года

На заключительном в этом году заседании депутаты Омского госовета подвели итоги. За осеннюю сессию было принято сразу несколько решений, которые повлияли на жизнь города.

ДЕНЬГИ НА ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ

Например, впервые за долгие годы удалось реализовать то, к чему уже давно стремились – сформировать практически бездефицитный бюджет на 2019 и плановый период 2020-21 годов. Его приняли с несколькими поправками. Одну из них – увеличить финансирование на вынос незаконно установленных киосков и гаражей. 967 тысяч рублей на эти цели удалось найти, поправку приняли. Как и предложение перераспределить средства на детский спорт.

- Очень отрадно, что депутаты поддержали мою поправку в бюджет 2019 года о выделении дополнительных средств на развитие детского дворового хоккея, - подчеркнул руководитель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев. – Еще в 2017 году мы с предыдущим составом администрации договорились о перераспределении 10 млн рублей в пользу этого вида спорта. Программа финансировалась на протяжении всего года – это зарплаты специалистам, покупка хоккейной формы и ремонт хоккейных коробок – их список уже можно увидеть. Удалось очень многое сделать. И самое главное – глаза ребятишек, которые играют в хоккей.

В целом бюджет на 2019 год был принят. За него проголосовали 25 депутатов из 35 присутствовавших. Основные параметры городского казны на 2019 год выглядят следующим образом: доходы – 18,1 млрд рублей, расходы – 19 млрд рублей.

СДЕЛАТЬ РАБОТУ ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПРОЗРАЧНОЙ

Пришлось в эту сессию законодателям принимать и сложные решения. Прежде всего, это касается преобразований транспортной системы. Напомним, с 1 января 2019 года стоимость проезда на всех видах общественного транспорта будет обходиться в 25 рублей по безналичному расчету и 30 – наличными. Впрочем, вторая сумма, скорее, заградительная. Мера эта направлена на то, чтобы приучить пассажиров расплачиваться за проезд электронным способом – банковскими картами, с помощью смартфона или проездным. Это позволит отслеживать реальные доходы частных перевозчиков и бороться с нелегальным оборотом денег. До 2020 года всех коммерсантов переведут на регулируемые

маршруты, что гарантирует прозрачность доходов в этом бизнесе и, прежде всего, увеличение налоговых поступлений в городской бюджет. Сейчас частники перевозят две трети пассажиров, а в бюджет отчисляют средств в 10 раз меньше, чем муниципальные перевозчики.

- Это налоги, белая зарплата, весь соцпакет для водителей, механиков, - объяснил председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов. - И мы уходим от понятия выгодный и невыгодный маршрут. У нас все маршруты выгодные. Конкурс выиграл, машину подаешь и работаешь по графику. Пассажиров перевез, соблюдаешь график – дополнительные выплаты. Допустил просрочку больше 20 минут, все – у тебя этот рейс забирают. Достаточно жесткие условия позволяют добиться совсем другого подхода с точки зрения качества. Кстати, решение по бюджету на 2019 год стало юбилейным, 100-м по счету.

По мнению директора департамента финансов и контроля омской мэрии

Богдана Масана, депутатский корпус с горадминитсрацией конструктивно отработали по данному проекту

- На протяжении двух месяцев мы очень плотно – администрация и депутатский корпус - работали над этим документом. На мой взгляд, бюджет на 2019 год достаточно сбалансирован, - отметил Богдан Масан. - Все доли бюджета по городскому софинансированию предусмотрены и утверждены депутатами. Даже при небольшом дефиците мы считаем, что бюджет остался социальным и ровным.

СТРАТЕГИЯ И ДОРОГИ

Также депутаты впервые рассмотрели стратегию развития города до 2030 года.

Присутствующие согласились с председателем горсовета Владимиром Корбутом, что она в целом получилась всеобъемлющей, но, конечно, со временем будет обрастать все новыми деталями. Было предложено создать рабочую группу, которая займется внесением доработок в этот документ.

Подвел итоги уходящего года и председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич.

- На постоянном контроле в комитете находится и вопрос по реализации программы «Безопасные и качественные дороги», - рассказал Лицкевич. - Благодаря экономии и использованию новых технологий, в этом году удалось добавить к первоначальному списку еще 5 дорог. Всего за год отремонтированы 42 улицы. В следующем году финансирование программы останется примерно на том же уровне, но мы отремонтируем меньше дорог. Раньше мы могли использовать средства только на восстановление дорожного покрытия, а с 2019 года будет разрешена комплексная реконструкция дорог - установка прибордюрного камня, тротуары.

ОФИЦИАЛЬНО

«Были вопросы, которые принимались с трудом»

Председатель Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

- Всего мы рассмотрели 250 вопросов. Самые важные – это поправки в бюджет, реализация программ по благоустройству территорий, приведению в порядок школ и детских садов. Депутаты горсовета безусловно будут гордиться тем, что именно им довелось утвердить стратегию социально-экономического развития города до 2030 года. Были и сложные вопросы, которые принимались с трудом. К примеру, это вопрос по увеличению стоимости проезда. Но принимать его пришлось. Стоимость проезда для школьников, пенсионеров и студентов уменьшиться.

КОМПЕТЕНТНО

«Город будет жить по средствам»

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий ФЕДОТОВ:

- Для нашего комитета принятия бюджета это профильный вопрос за последние годы складывается самый низкий дефицит, есть вероятность, что казна станет бездефицитной. Это означает жить по средствам. Потому что если мы занимаем деньги у банков, то всегда проедаем ресурс будущих периодов и поколений. Надеемся, что при исполнении бюджета-2019 мы будем стремиться к его бездефицитности.