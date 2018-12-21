Маленькие омичи - в письмах Деду Морозу: «Пусть в Новом году все будут честными!»
В преддверии Нового года всем хочется чуда. Дети в надежде на исполнение заветных желаний пишут письма главному волшебнику – Деду Морозу. «Комсомолке» письма маленьких омичей. Их для Деда Мороза дети оставляют в муниципальных библиотеках города, сотрудники учреждений потом помогают волшебнику их разобрать. Надеемся, что письма юных омичей дойдут до адресата, и кто-то исполнит их желания.
Малыши спрашивают волшебника о его возрасте и занятиях летом: «А это правда, что летом ты болеешь?»
Фото: "омские муниципальные библиотеки"
Некоторые дети просят подарки не только для себя, но и для своих братьев и сестер: «Я знаю, Дед Мороз хороший, всем подарки привезет»
Фото: "омские муниципальные библиотеки"
Поющие и танцующие единороги в наше время редкость, вся надежда на Деда Мороза: «Я хочу единорога. Чтобы он пел и танцевал».
Фото: "омские муниципальные библиотеки"
Первоклассники, оказывается, уже играют в совсем не детские игры – «Я хочу тебя попросить настольную игру Монополию. Я учусь в 1 классе, пишу пока с ошыбками».
Фото: "омские муниципальные библиотеки"
Кто-то из детей совсем ничего не просит, а просто признается в симпатии. Такие письма самые чистые. И ошибки в словам маленьких омичей вызывают только умиление.
Фото: "Омские муниципальные библиотеки"
Дети постарше не просто просят что-то для себя, а пишут дедушке пожелания и просят у волшебника хороших оценок: «Я хочу в этом году хорошо закончить начальную школу! Чтобы порадовать маму и папу!» Ну и набор для рисования, конечно.
Фото: "Омские муниципальные библиотеки"
А кому-то достаточно просто летающей Годзиллы.
Летающая ГодзиллаФото: vk.com