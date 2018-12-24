Главу омской секты, где доводили людей до сумасшествия, осудили

50-летнего главу церкви «Возрождение 21 век г. Омск» судили сразу по нескольким статьям - «Создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство в отношении двух и более лиц».

В нашем городе религиозное объединение появилось весной 2015 года создал религиозное. Расчет был в основном на людей отчаявшихся и неприспособленных к жизни. Кроме всего прочего, их обрабатывали всевозможными психологическими техниками, на «богослужениях» вводили в транс. Все адепты должны были отдавать в церковь десятину от своих доходов.

- Каждому, кто приходил на собрания, обвиняемый лично и другие последователи этого религиозного течения внушали, что гражданин должен обратить в веру еще нескольких человек, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Внушалось, что после того, как гражданин пополнит ряды сторонников религиозной группы, он станет состоятельным, счастливым, духовно обогатится. Действовали и так называемые «семейные группы», которые вместе с духовным наставником собирались у кого-либо дома для проведения «религиозных бесед», во время которых танцевали и пели под ритмичную музыку песни и гимны. После таких собеседований некоторые участники отмечали ухудшение здоровья. В ходе следствия в результате судебно-психологических исследований у 11-ти участников таких просветительских бесед были выявлены нарушения в психике, в т.ч. у шести граждан были диагностированы психические расстройства.

- Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным по длительности испытательным сроком, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В соответствии с судебным актом на него возложена обязанность в течение испытательного срока не проводить массовые мероприятия или мероприятия религиозной направленности.

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