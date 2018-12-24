2018-12-24T10:56:01+03:00
Общество

«Какая острая боль в два часа дня?!»: Врач омской поликлиники выгнала пациентку из кабинета

Медик сослалась на то, что у женщины не было талончика [видео]
Анна МИКУЛА
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Неприятный инцидент произошел в поликлинике при омской горбольнице № 2.Неприятный инцидент произошел в поликлинике при омской горбольнице № 2.
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Неоднозначный случай произошел в поликлинике омской горбольницы № 2, расположенной в Октябрьском округе. На прием к врачу-неврологу с жалобами на острую боль в спине пришла пациентка. Женщина, по ее словам 40 минут просидела под дверью пустого кабинета. Когда врач, наконец, появилась, объявила - ее рабочий день окончен.

Несмотря на уговоры пациентки, пожилая дама была непреклонна.

- Какая острая боль в 2 часа дня?! - негодовала медик, одновременно переодеваясь, чтобы идти домой.

При этом, чтобы удобнее было застегивать, ногу в уличной обуви, врач поставила прямо на простынь кушетки. О санитарных нормах тут говорить не приходится. Но с моральной стороны можно понять и невролога. На записи, которую сделала и выложила пациентка, видно, что врач пытается объяснить - она находится на дневном стационаре и только что лежала под капельницей. Другой вопрос, почему больной доктор не находится на больничном, а лечится в свое рабочее время. С ним "Комсомолка" обратилась к главврачу ГБ-2, в поликлинике которой все произошло.

- Я врача эту еще не видел, поэтому не знаю, что там произошло. После всего случившегося она ушла на больничный из-за стресса. Ей больше 70 лет, если она сейчас уволится- вот кого я вместо нее поставлю?! - негодует Николая Юргель.

Пациентку с острой болью выгнали из кабинета.

- То есть, проблема в том, что у вас нехватка кадров? - пытаюсь уточнить.

- А вы будто не знаете?! В стране 22 тысячи медиков не хватает, - срывается главврач.

- Но почему пациенты должны страдать из-за этой ситуации? Врача не было на рабочем месте 40 минут, как вы это можете объяснить?

- Вы мне, главврачу, предлагаете идти к врачу и выяснять, что произошло?!

- Да, вы же ее руководите этим лечебным заведением и должны понимать, что в нем происходит.

- Я предлагаю провести очную ставку - вот, если посадить врачу и эту пациентку, уверен - ситуация окажется совсем иной. И вообще это не телефонный разговор. Приезжайте - разбирайтесь. До свидания!

Также мы обратились за комментарием в областной минздрав, куда уже написала заявление выгнанная из кабинета пациентка. Там пообещали прокомментировать случившееся в ближайшее время.

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