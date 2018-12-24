Как работают омские поликлиники и травмпункты в новогодние праздники - 2019

В новогодние каникулы учреждения здравоохранения будут работать по особому графику, но без необходимой помощи никто из жителей региона не останется.

С 1 по 8 января взрослые и детские поликлиники будут работать в укороченном режиме – с 9.00 до 14.00. Послещение больных на дому продолжится до 15.30.

А вот экстренные службы будут работать круглосуточно. Это касается четырех травмпунктов (подробнее см. «Важно знать!»). При проблемах с глазами неотложную помощь окажут в областной больнице на Лермонтова, 60.

Омичей с острой зубной болью до обеда будут принимать дежурные поликлиники (подробнее см. «Вырежи и сохрани»). После 15 часов дня каждый день - в Городской стоматологической поликлинике № 1 на Волочаевской.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Детская травматология:

- ул. Магистральная, 31/2

Дежурные травмпункты для взрослых:

- ГП №1, ул Карла Либкнехта, 3,

- поликлиника при ГДКБ №3, ул Энтузиастов, 19,

- БСМП №2, ул. Л. Чайкиной, 7.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Дежурные стоматологические поликлиники для взрослых и детей:

- ул. Чапаева, 111 – 30 и 31 декабря, 3, 5, 7 января;

- ул. Малиновского, 14 – 1, 2, 4, 6, 8 января;

- ул. Волочаевская, 21а – с 1 по 8 января.

Кировский округ

Взрослые:

- ул. Мельничная, 71 – 31 декабря, 5, 6, января;

- ул. Фугенфирова, 10 - 4, 7, 8 января;

- ул. Перелета 8/1 – 30 декабря, 1-3 января.

Детские:

- ул. Путилова, 5 – 30 декабря, 1, 3, 5, 7 января;

- Мельничная, 11 – 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января.

Октябрьский округ

Взрослые:

- 3-я Транспортная, ½ - 30 и 31 декабря, 8 января – с 9.00 до 14.00; 3 и 6 января - с 9.00 до 15.00;

- 5-я Кордная, 73 – 1, 8;

- ул. Лизы Чайкиной, 7 – 4 и 7 января;

- пр-т Космический, 99 – 2 и 5 января.

Детские:

- ул. 5-я Кордная, 11Б – 31 декабря, 1, 3, 5, 7 января;

- ул. 2-я Транспортная, 24 – 30 декабря, 2, 4, 6, 8 января.

Ленинский округ

Взрослые и дети:

- ул Котельникова, 4 – 30 и 31 декабря, 1, 2, 3, 4;

- ул. Моторная, 7Б – 7 и 8 января;

Взрослые:

- ул. Павлова, 29 – 5 и 6 января;

Дети:

- ул. Вильямса, 26а – 5 и 6 января.

Центральный округ

Взрослые:

- ул. К. Либкнехта, 3 – 5 января;

- ул. Кемеровская, 1 – 6 января;

- ул. Краснознаменная, 8 – 4 января;

- ул. Нахимова, 55 – 2 января;

- Иртышская Набережная, 19 – 30 и 31 декабря;

- ул. Багратиона, 10 – 7 января;

- ул. Яковлева, 145 – 3 января;

- ул. 10 лет Октября, 179 – 1 января;

- ул. Куйбышева, 75 – 8 января.

Детские:

- Иртышская Набережная, 19 – 30 и 31 декабря, 1, 2, 3 января;

- 21-я Амурская, 14Д – с 4 по 8 января .

Советский округ

Детские и взрослые:

- микрорайон Береговой, ул. 1 Осенняя, 79 – 3 января;

- ул. Нефтезаводская, 25 – 30 декабря с 8.00 до 14.00, 2, 5, 7 и 8 января с 9.00 до 15.00;

Дети:

- ул. Нефтезаводская, 25 – 31 декабря, 1, 4, 6 января.

Взрослые:

- ул. 50 лет Профсоюзов, 113а - 1 января;

- ул. Заозерная, 9б – 31 декабря и 6 января;

- ул. Сибаковская, 7а – 4 января.