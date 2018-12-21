Омич, выстреливший в лицо подруге, отделался ограничением свободы

Завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении омича Сергей Ковалева, который выстрелил в лицо своей бывшей девушке Софье Фарафоновой.

Напомним, трагедия случилась 7 октября прошлого года. Софья и Сергей выпивали у него в квартире, после того, как тот вернулся с охоты. В какой-то момент молодой человек заметил оставленное им в углу охотничье ружье, зачем-то взял его в руки, навел на подругу и выстрелил. Дробью девушке практически полностью снесло нижнюю часть лица. Она уже перенесла две тяжелейшие операции, предстоит еще несколько. На полное выздоровление, по прогнозам медиков, у Софьи уйдет около 5 лет. Пока никто точно не сможет подсчитать, во сколько обойдется восстановление прежней внешности.

Когда все случилось, отец Сергея обещал полностью оплачивать все необходимые расходы на реабилитацию. Но после того, как потерпевшая подписала ходатайство о примирении сторон, ее по сути оставили на произвол судьбы. Девушка снова подала в суд - правда, теперь уже уголовное дело в мировом. По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» максимальное наказание было - лишение свободы до 6 месяцев. но с учетом того, что Сергей раньше не имел проблем с законом, он вообще отделался ограничением свободы на 1,5 года. То есть, ему просто придется периодически приходить к участковому и отмечаться. А черех два года ему вновь разрешат пользоваться огнестрельным оружием. Кроме того, он должен выплатить Софье 500 тысяч рублей.

- Я примерно, представляла, какое могли вынести решение в мировом суде. И, казалось, даже была к нему готова. Но, когда судья прочитала приговор, оказалось, что нет. Я расстроена и очень устала уже от всего этого. Сейчас надо немного собраться с мыслями. Безусловно, мы будет обжаловать это решение.

Кроме того, Софья, скорее всего, будет добиваться переквалификации статьи, по которой судят Сергея на более тяжкую - «Покушение на убийство». Также они с адвокатом намерены требовать с Ковалева компенсацию в размере 3 млн рублей.

Напомним, участники этой истории ездили на программу «Пусть говорят». Там один из экспертов предложил Сергею помочь рассчитаться с долгом перед потерпевшей и занять ему необходимые 3 млн. Тот на камеру согласился.

- Оказалось, что это все просто была игра ради шоу, - объясняет девушка. - И после программы он даже не подошел к этому человеку. Сейчас Сергей вообще ничего не делает, чтобы найти деньги. Как он собирается рассчитываться, я не представляю.

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