Новогодние развлечения 2018-2019 в Омске: программа мероприятий, куда сходить

До новогодних каникул осталось совсем немного. До главного праздника в году нужно успеть купить подарки и выбрать елку. А мы собрали самые интересные новогодние мероприятия 2018-2019, которые пройдут в преддверии новогодних каникул, а также во время длинных выходных. Помимо многочисленных катков и ледовых городков можно посетить городские мероприятия. Подробная карта развлечений представлена на сайте администрации.

Фестиваль «Омские валенки»

На бульваре Мартынова состоится нестандартное мероприятие – фестиваль «Омские валенки». Гостям праздника покажут коллекции авторских валяных изделий. Омичей ждут танцевальный флешмоб в валенках, конкурс на самый необычный валенок из снега, конкурсы по метанию этой традиционной сибирской обуви и мастер-классы.

Бульвар Мартынова

25 декабря, 13.00

«Фейерверк новогодних чудес»

26 декабря в Советском парке ждут жителей городка Нефтяников и всего Омска на масштабный шумный праздник. Вечером здесь состоится открытие окружной елки. Для пришедших - концертная программа, выступления творческих коллективов, конкурсы и другие сюрпризы.

Советский парк, ул. Андрианова, 3

26 декабря, 17.00

«Лед и пламя»

27 декабря в спортивном комплексе «Красная звезда» пройдет праздник «Лед и пламя». Организаторы обещают впечатляющее фаер-шоу и даже фейерверк!

СК «Красная звезда», ул. Масленникова, 142

27 декабря, 18.00

Главная городская елка

В этом году главная городская елка Омска разместится в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Ее торжественное открытие состоится вечером пятницы, 28 декабря.

Парк им. 30-летия ВЛКСМ, ул. Масленникова, 136

28 декабря, 17.00

Торжественное открытие городской елки

В центре крепости разместится 13-метровая елка. В театрализованной программе примут участие свыше 100 артистов.

Омская крепость ул. Партизанская, 5а

29 декабря, 17:00

Лыжная гонка на призы Деда Мороза

На старте и финише участников будет приветствовать главный зимний волшебник. Участники смогут попробовать свои силы на дистанция в 1 и 2 километра вольным стилем.

Советский парк, ул. Андрианова, 3

30 декабря, 12:00

Новогодняя ночь у Главной городской елки

Омичей ждет праздничная программа, много музыки, хороводы и веселые конкурсы для взрослых и для детей. Обычно каждый год после программы жителей развозят по домам специально подогнанные автобусы.

Парк имени 30-летия ВЛКСМ

31 декабря, 23:00–3:00.

Игровые программы у Главной городской елки

В парке можно покататься на горках и ватрушках, также можно взять с собой коньки и выйти на лед. Все новогодние каникулы у главной елки пройдут игры, танцы и выступления коллективов города.

1–8 января, 15:00–19:00

Парк имени 30-летия ВЛКСМ

Праздники в Омской крепости.

В здании музея «Искусство Омска» открылась усадьба Деда Мороза. Главный зимний волшебник будет встречаться с юными омичами до 30 декабря и со 2 по 8 января. Встречи назначены на 11.00 и 15.00.

С 4 по 7 января в Омской крепости будет проходить новогодний квест. Участникам предстоит найти клад, в поиске которого им помогут Дед Мороз, Снегурочка и бравые богатыри. С 25 по 30 декабря и с 1 по 7 января военно-исторический клуб «Кованая рать - служилые люди Сибири» будет проводить мастер-классы для детей по ведению боя на мешках и стрельбе из лука.

Городской праздник «Рождественские катания»

Для омичей пройдет ставшая традицией акция - рождественские катания. В этот день с 16 до 17 часов любителей активного отдыха ждут на крытых катках. Там состоятся праздничные мероприятия с музыкой, эстафетами, конкурсами и появлением Деда Мороза и Снегурочки. Выход на лед в это время - бесплатный

Ледовые арены города

7 января, 16:00

XXVIII Рождественский полумарафон

В Омске традиционно пройдет Рождественский полумарафон. Для участия в полумарафоне нужно пройти регистрацию на сайте. Пробежать можно будет 21,1 километр, 7 километров и 3,5 километра. Также на сцене для болельщиков будет организован концерт и различные конкурсы.

Соборная площадь

7 января, 13:00