2018-12-18T13:23:17+03:00
Общество

Сбербанк информирует об изменении режима работы офисов в Омской области

Омское отделение Сбербанка информирует об изменении режима работы подразделений банка:
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- р.п. Москаленки, ул. Ленина, 21, режим работы: понедельник – пятница с 8.30 до 18.30, суббота, воскресенье – выходные дни;

- р.п. Русская поляна, ул. Ленина, 64, режим работы: понедельник – пятница с 8.30 до 18.30, суббота, воскресенье – выходные дни;

- р.п. Павлоградка, ул. Колхозная, 10, режим работы: понедельник – пятница с 8.30 до 18.00, суббота, воскресенье – выходные дни;

- с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 15, режим работы: вторник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 13.30, воскресенье, понедельник – выходные дни.

Напоминаем, что большинство финансовых операций клиенты могут совершить в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Подробную информацию о режиме работы отделений Сбербанка можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-555-55-50 или на сайте банка www.sberbank.ru.

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