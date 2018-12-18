2018-12-18T16:53:41+03:00
Общество

«Благодарите меня, что я спасла вам жизнь»: Врача, которого омичка винила в смерти ребенка, оправдали

Тем временем, по гражданскому иску Вера Букрина отсудила у медиков 900 тысяч
Анна МИКУЛА
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Анну Юлину (на фото слева) судили за неправильное оказание помощи роженице (на фото справа).Анну Юлину (на фото слева) судили за неправильное оказание помощи роженице (на фото справа).Фото: Анна МИКУЛА
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Иски омички Валерии Иванниковой (имя и фамилия изменены) рассматривали сразу в двух судах: уголовное дело – в Ленинском, гражданский иск – в Советском. В первом медиков признали виновными, во втором оправдали.

Напомним, Валерия обвиняет врачей в гибели своего ребенка. Женщина уверена: из-за того, что ее поздно отправили на кесарево сечение, ее малыш умер в утробе, а она навсегда лишилась возможности иметь детей.

О трагедии, которая с ней произошла больше двух лет назад, женщина до сих пор вспоминает со слезами. Вечером у нее начались схватки, но сначала акушерка, а потом и завотдетением Анна Юлина, сказали ей терпеть и не досаждать им жалобами. Мол, плановая операция назначена на следующий день. Оказалось, что в реанимации тогда не было свободного места. Только спустя четыре часа врачи приняли решение все-таки делать кесарево. Вместо того, чтобы экстренно везти пациентку на хирургический стол, ее еще час готовили. За это время младенец умер в утробе матери. Прямо во время операции у нее началось обширное кровотечение. Валерия потеряла 2,7 литра крови и едва не умерла. В реанимации она очнулась уже вся опутанная трубками. На встревоженные вопросы о сыне, медики молча отводили глаза. А через несколько дней сказали, что он скончался.

Убитая горем женщина решила добиваться справедливости в суде. Она подала иск сразу на два лечебных заведения. В роддоме № 2, по ее мнению, неправильно вели беременность и упустили возможные осложнения, которые привели к таким страшным последствиям. В роддоме № 5 все произошло. Женщина требовала выплатить ей 1,5 млн рублей. В итоге суд постановил взыскать в ее пользу 900 тысяч рублей. А вот иск по уголовному делу в отношении не организации, а конкретного человека – Анны Юлиной - омичка проиграла.

На последнем слове перед приговором, Юлина так и не извинилась перед бывшей пациенткой:

- Вины моей нет, - заявила врач. - Все произошло непредвиденно, никто к такому не был готов. В Европе в таких случаях, как ваш, операцию бы смог сделать только сосудистый хирург, а я вас спасла. Вы уже за это должны быть мне благодарны.

У Валерии другая точка зрения на этот счет.

- После первого решения меня, конечно, немного отпустило, - призналась Валерия «Комсомолке» уже выйдя из зала суда. – Но второе меня просто ошарашило. Юлина, как ни в чем ни бывало продолжит работать, ее полностью оправдали. И так судили даже не за причинение тяжкого вреда здоровью, а за оказание услуг, не соответствующих требованиям. Максимальное наказание – 200 часов обязательных работ. Но для меня даже такое наказание, с учетом, что ее тут же, в зале суда, освободили бы от него за истечением срока давности, было бы утешением.

Впрочем, история на этом не закончилась. Валерии и обвиняемым ею медикам еще придется снова и снова видеть друг друга в суде и вспоминать подробности той кошмарной ночи. Женщина намерена обжаловать в Омском областном суде решение по уголовному делу, добиваясь хоть какого-то наказания для Юлиной. Медиков не устроило решение о выплате компенсации, они также подали апелляцию.

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В суде продолжают рассматривать дело в отношении завотделением роддома № 5 Анны Юлиной. Осенью 2016 года там произошла трагедия - погиб младенец и едва не умерла от острой потери крови его мама Валерия Иванникова (имя и фамилия изменены). Женщина в случившемся обвиняет медиков - роддомов №№ 3 и 5. (Далее...)

ПОДРОБНЕЕ:

Омичка требует 1,5 млн с медиков, которых обвиняет в смерти своего ребенка

Ее кошмар начался 30 сентября 2016 года. Валерия легла в роддом на плановую операцию. По месту жительства она относилась ко второму, но сама попросилась в пятый. Поскольку плод был крупный, 4 килограмма, решили делать кесарево сечение. Для будущей мамочки оно должно было стать вторым, поэтому она совершенно не волновалась. (Подробнее...)

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